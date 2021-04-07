Опубликована программа Невского экологического конгресса

Форум пройдет 27-28 мая в Санкт-Петербурге

На официальном сайте IX Невского международного экологического конгресса опубликована его деловая программа. Конгресс состоится 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации под эгидой Совета Федерации и при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участниковСНГ, оператор — Фонд Росконгресс.

К участию приглашены представители органов власти, в том числе парламентов стран СНГ, научно-экспертного сообщества, руководители российских и международных компаний, а также общественных организаций.

Конгресс традиционно пройдет вТаврическом дворце— наплощадке Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Главной темой в этом году заявлена «Экология планеты – устойчивое развитие».

«Невский экологический конгресс станет одной из первых международных дискуссионных площадок для обсуждения экологической повестки после длительного перерыва, вызванного пандемией», - подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Сессии деловой программы Конгресса охватывают ключевые вопросы развития национальных проектов в области экологии и охраны окружающей среды, экологической безопасности, эко-просвещения и развития зеленой энергетики.

«Вопросы сохранения природных ресурсов, климата, экологии в целом являются для нас национальным приоритетом, это основа достижения целей устойчивого развития, и в этой области мы работаем в тесном сотрудничестве с мировым сообществом. Проведение Невского международного экологического конгресса позволяет привлечь к решению проблем экологии представителей власти и бизнеса разных стран, а также международных экологических организаций и сообществ. Деловая повестка мероприятия направлена на обмен опытом и выработку практических предложений по реализации проектов в области экологии», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Антон Кобяков.

В рамках круглого стола «Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен опытом» будет обсуждаться реализация национального проекта «Экология». Участники представят опыт разных стран по охране окружающей среды и управлению природными ресурсами. Офис Всемирного банка в Москве даст сравнительную оценку национальных проектов в области экологии в разных странах.

Вопросам интегрированного управления водными ресурсами трансграничных водных объектов, а также рассмотрению лучших практик и стратегических ориентиров трансграничного водного партнерства будет посвящен круглый стол «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами».

Участники сессии «Экономика замкнутого цикла» обсудят вопросы регулирования и развития отрасли обращения с отходами, в том числе меры стимулирования снижения образования отходов, перспективы создания Межгосударственной кооперации по переработке вторичного сырья и концепцию совершенствования механизмов расширенной ответственности производителей.

Ряд сессий деловой программы будет посвящен задачам сохранения и управления природными ресурсами, современным вызовам и решениям в области экологической безопасности.

Проекты международного сотрудничества и решение экологических проблем Арктики, предотвращение негативных экологических последствий при освоении природных ресурсов Арктики, вопросы очистки загрязненных островов архипелага

Земля Франца-Иосифа обсудят участники круглого стола «Арктика: актуальные экологические вопросы».

Сессия деловой программы «Новая климатическая политика» охватывает темы адаптации Российской Федерации к изменениям климата в отраслевом и региональном разрезах, перспективы низкоуглеродного развития экономики, а также основные позиционные элементы текущей российской климатической политики.

Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге с 2008 года один раз в два года (в2018–2020 годах мероприятие не проводилось). Миссия проекта— содействие формированию международной системы экологической безопасности.

Программа мероприятия опубликована на официальном сайте Невского международного экологического конгресса.