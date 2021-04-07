В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в Москве начал свою работу международный Съезд онкологов и радиологов СНГ и Евразии. Фото: предоставлена пресс-службой НМИЦ радиологии

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в Москве начал свою работу международный Съезд онкологов и радиологов СНГ и Евразии. Впервые за долгое время ведущие мировые эксперты в области онкологии смогли встретиться очно.

На площадке съезда будут обсуждаться самые актуальные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний, в сессиях примут участие более 6 тысяч специалистов из 21 страны мира. Прозвучат более 500 докладов на темы от детской онкологии и паллиативной помощи до ядерных и информационных технологий в медицине.

Этот съезд посвящен памяти выдающегося ученого, который стоял у истоков создания Ассоциации, объединившей онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Николая Николаевича Трапезникова, рассказали «КП» в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии Минздрава.

Российская онкологическая служба смогла выдержать испытание пандемией. Несмотря на тяжелейшие условия работы за 2020-й год смертность от онкологических заболеваний в РФ снизилась на 1,5%. Для такой тяжелой патологии это хороший и важный результат, отметил на открытии съезда министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Наш съезд является эксклюзивной платформой, которая объединяет достижения мировой науки и практики и дает новый мощный толчок для дальнейшего развития и совершенствования онкологической помощи, - рассказал руководитель НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Впервые в рамках съезда пройдет специальная сессия для пациентов с онкологическим диагнозом. Программу и трансляцию научных секций можно найти на официальном сайте Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии (АДИОР СНГ и Евразии).