Валерий Баринов: «Смолов — игрок, от которого можно ждать и провала, и восторга»

Игрок "Локомотива" Федор Смолов радуется забитому голу в матче 1/4 финала Кубка России по футболу между командами "Сочи" (Сочи) и "Локомотив" (Москва). Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в Кубке России — 3:1 и прошёл в полуфинал турнира. Победу «железнодорожникам» принёс дубль Фёдора Смолова и гол на последней минуте матча Камано. Стоит отметить, что это уже седьмая победа красно-зелёных в этом календарном году. Команда Марко Николича не проигрывает никому. Следующее препятствие самой титулованной кубковой команды на пути уже в эти выходные — дерби со «Спартаком».

Сразу после финального свистка своими эмоциями с корреспондентом «Комсомолки» поделился знаменитый российский актёр и преданный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов. Народный артист РФ рассказал о дубле Смолова и ближайших перспективах «Локо».

— Хорошая была игра, очень красивые голы. Вы знаете, я никогда не верю, что хорошая команда на что-то нацеливается в такой ситуации, как «Локомотив» Сейчас они думают о каждой очередной игре. Сейчас сложная ситуация с двумя тяжёлыми играми. Вообще-то «Сочи» — это серьёзный соперник, и начало было за сочинцами. А потом уже выстроились и расставились. Был хорош Жемалетдинов. Очень хорош. Красивые голы Смолова, это то, что он должен и умеет делать. Сыграл здорово и неожиданно. Оставил защитника «Сочи», потом здорово пробил из-за штрафной. Смолов — игрок, от которого можно ждать и провала, и восторга. Но пока всё хорошо. Не растранжирили бы только команду, — сказал Баринов.

Актёр, который является другом бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, постарался прокомментировать работу и успехи нынешнего рулевого Марко Николича. Правда, получилось очень сдержанно.

— Пока рано что-то говорить. Да, я прямо могу сказать: «Локомотив» готов лучше всех после сборов. Но сейчас уже и «Спартак», и «Зенит» играют по-другому. Давайте посмотрим. Тут ведь для болельщика не спугнуть удачу, — заверил актёр.

Впереди у «Локо» дерби со «Спартаком» и шанс одержать восьмую победу кряду. Но сегодня Баринов не решается заглядываться на воскресный матч.

— Я никогда не делаю прогнозов на команду, за которую болею, — подытожил Валерий Баринов.