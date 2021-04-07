Ольга Кабо сильно сдала после скандального развода с мужем-миллионером

Ольга Кабо. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Актриса Ольга Кабо переживает непростой период. В октября 2020 года стало известно о разводе артистки и бизнесмена Николая Разгуляева после 11 лет брака. По сей день эффектная шатенка на все расспросы друзей качает головой. Мол, сейчас ей нелегко. В окружении же говорят, что красавица сильно сдала.

Ольга Кабо хоть и старается не показывать вида, как горько у нее на душе, однако друзья и знакомые переживают за одну из самых красивых актрис. В окружении 53-летней артистки говорят, что она выглядит очень грустной и уставшей.

Это и понятно. Ведь Кабо до сих пор переживает скандальное расставание с 60-летним мужем Николаем Разгуляевым. "Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль", - делилась не так давно приятельница Ольги.

По ее словам, когда-то актриса отдала свои две квартиры супругу для развития его бизнеса. "А потом еще одну купила. Да, они были уже в браке, но эту недвижимость она лично для себя приобрела. И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения хвостов", - делилась близкая подруга знаменитости.

Кабо и Разгуляев, к слову, были не только официально расписаны, но еще и венчаны. После развода сын теперь уже бывших супругов Виктор остался жить с артисткой.

Почти год назад арбитражный суд Московской области признал Разгуляева банкротом. Миллионер сам обратился с соответствующим заявлением. Основанием для этого стала его задолженность по кредитам свыше 360 млн рублей. После развода предпринимателю достался роскошный особняк в Подмосковье. Николай считает его фамильным гнездом. На первом этаже находятся просторная столовая и огромная гостиная с камином. На втором - детская, спальни и комната для отдыха. На участке в 14 соток построен дом для прислуги.