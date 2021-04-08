Никас Сафронов: «Актер Николас Кейдж должен был прилететь ко мне на день рождения, но его перехватили американские продюсеры»

Художник Никас Сафронов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среди московского бомонда, нуворишей и артистической тусовки заказать портрет Никасу Сафронову – это круто и чрезвычайно престижно. С ним дружат не только российские знаменитости, но и мировые звезды. Несколько лет назад к нему на день рождения прилетал не волшебник в голубом вертолете, а сама Софи Лорен. Они дружат давно. В его трехэтажной квартире в центре Москвы, в Брюсовом переулке, кто только не побывал. Вообще это даже не квартира, а настоящий музей и персональная картинная галерея. Никас, безусловно, человек успеха, которого мало кто видел у мольберта в поте лица и трудах праведных. Он работает по ночам – буквально с полуночи до восьми утра. Говорит, что иногда делает наброски собственных снов, а когда просыпается, обнаруживает рядом с кроватью уже готовые рисунки. Такое вот волшебство его окружает всю жизнь.

- Несмотря на пандемию, в этом году я много чего успел, - сообщил мне художник. – Недавно закончил серию портретов советских разведчиков-нелегалов: начиная от Абеля, Кима Филби, Джорджа Блейка, Юрия Шевченко… и до ныне здравствующего Владимира Городового. Тридцать один портрет. В здании Службы внешней разведки на юго-западе скоро пройдет моя персональная выставка. Потом она переедет в Музей современной истории. Два с лишним месяца писал портреты этих героических людей. Ещё успел оформить книгу стихов Валентина Гафта. Мы с Гафтом дружили много лет. Он с нежностью называл меня Никосевичем. Гафт по моим картинам написал сотню стихотворений. Потом решили сделать наоборот: Гафт попросил меня сделать портреты людей, на которых он уже написал эпиграммы. Я нарисовал эти портреты и еще огромное количество картин на его стихи «Ножик», «Черепаха», «Кузнечик»… Он очень ждал выхода нашей последней книги, которую назвал «Я и Ты», то есть Валентин Гафт и Никас Сафронов. На обложке - разделенные пополам наши графические портреты.

- Из-за пандемии не пригласишь много гостей, и зарубежные звёзды, наверное, не приедут. Как будете отмечать круглую дату?

- На день рождения ко мне обещают прийти Федор Добронравов, Алла Пугачева. Соберется человек пятьдесят, буду отмечать в закрытом клубе. Собирался прилететь актер Николас Кейдж, но его переманили американские кинопродюсеры, они заключили с ним контракт на съемки в новом фильме на 20 миллионов долларов. Рвалась приехать Орнелла Мути, но у нее закончился паспорт. Орнелла деликатно спросила: не может ли она прописаться в моей квартире. Ей нужна московская прописка, чтобы получить российский паспорт. Я, конечно, согласился. Орнелла очень любит Россию, у нее русские корни. Ее бабушка и дедушка жили в Петербурге.

- Извините, за такой сугубо медицинский вопрос: вы уже переболели ковидом или сделали прививку?

- Сделал прививку и живу себе спокойно. Коронавирус многое поменял в нашей жизни. От этой заразы ушли мои друзья: сатирик Анатолий Трушкин, Боря Грачевский, Вася Лановой… Страшный был год. Я даже стал молиться за здоровье своих врагов, лишь бы они были живы-здоровы, без них будет скучно.

- Какие подарки ждёте на день рождения?

- Ученые из Мичуринска уже подарили мне новый сорт яблони – «Никас». По вкусу она похожа на мой любимый Белый налив. Долгожданный подарок мне сделали мои турецкие партнеры. Я наконец получил документы на земельный участок в Турции. Несколько лет назад я приобрел участок у моря в районе Алании для строительства дома, но меня обманули непорядочные люди. Они продали мне за миллион 200 тысяч долларов землю сельхозназначения, хотя я и не планировал заводить огород. Поэтому было сложно получить разрешение на строительство дома. Но я его все-таки получил. Вот закончу дом и приглашу друзей отдохнуть на Средиземном море.