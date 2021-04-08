Николай Патрушев: Не дай бог дожить до "американской помощи"

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал «Коммерсанту». Вот самые важные и любопытные высказывания из этого интервью.

ВМЕШАЕТСЯ ЛИ РОССИЯ В КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ

- Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры.

С ЧЕМ СВЯЗАНО ОБОСТРЕНИЕ В ДОНБАССЕ?

- Это следствие внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь. Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как экономика держится только за счет иностранных кредитов, а остатки промышленности Киев распродает иностранцам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес эшелонами вывозят за рубеж. А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане.

ГРЯДЕТ ЛИ ДОЛГОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ С США

- Мы бы этого очень не хотели. У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология. А вот поле для сотрудничества обширное.

ИЗВИНИТСЯ ЛИ БАЙДЕН ЗА ХАМСТВО В АДРЕС ПУТИНА

- Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах… Еще Буш-старший во всеуслышание объявил, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так. Я бы назвал это синдромом Хиросимы.

РОССИЯ РАССМАТРИВАЕТ США КАК УГРОЗУ?

- Главную угрозу мы сейчас видим в пандемии. Для США она, кстати, оказалась моментом истины. Стали очевидны проблемы, которые американские политики скрывали от своих сограждан, отвлекая их внимание на легенды об «агрессивной России». В США число погибших от эпидемии превысило 560 тысяч человек — это ведь больше, чем их потери в обеих мировых войнах вместе взятых. Примерно столько же погибло во время самого кровопролитного конфликта в истории США, Гражданской войны 1861–1865 годов. И все случилось явно не по вине России.

При этом Америка считает себя вправе диктовать правила всему миру. А есть ли такое право у страны, которая не смогла защитить жизнь полумиллиона своих граждан от болезни?

РАЗРАБАТЫВАЮТ ЛИ АМЕРИКАНЦЫ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?

- У нас есть веские основания предполагать, что это именно так... В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы.

НАСКОЛЬКО СИЛЬНА АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ

- В преферансе есть такой термин — «американская помощь». Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай бог никакой стране дожить до такой помощи.

КОГО СДЕРЖИВАЕТ НАТО?

- Утверждается, что альянс должен сдерживать Россию. А давайте посмотрим, кого НАТО сдерживает на самом деле. Казалось бы, на время кризиса можно прекратить бряцание оружием и взяться за более насущные задачи. Ничего подобного. Расходы НАТО в этом же году наращивались, и в результате совокупный бюджет альянса уже в 24 раза превышает военный бюджет нашей страны.

Возникает вопрос: кто кого сдерживает? Вашингтон и Брюссель сдерживают Россию или же их задача — сдерживать развитие Германии, Франции, Италии и других европейских государств?

Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, не считаясь со своим финансовым положением, иначе возникнут вопросы об их преданности. Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО. Цель у всех этих инициатив одна — не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить собственное развитие.

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫ СЛОВАХ ЛАВРОВА, ЧТО РОССИЯ ГОТОВА К РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ С ЕВРОПОЙ?

- Я слова Сергея Викторовича поддерживаю. В закрытые двери стучаться мы не будем. Взаимодействовать с Европой важно. Но быть вместе с Европой любой ценой — это не идея фикс российской геополитики. Тем не менее держим двери открытыми.