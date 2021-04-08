В ЦДЛ вспоминали Кобзона и мгновения 70-х

Музыка перенесла гостей и зрителей на полвека назад, а потом вернула обратно
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Клуб писателей ЦДЛ, что в Москве, на Большой Никитской, в среду вечером, 7 апреля, становился похожим то на артистическую гостиницу, то на «гастрольный вагон» пассажирского поезда, то - на большой и шумный уличный праздник...
В зависимости от того, о чем вспоминали и рассказывали маститые певцы и музыканты. Ну, и разумеется, - они пели...
Наташа Королева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Александр Буйнов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тамара Гвердцители
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Наташа Королева, Зара, Александр Буйнов, группа «Кватро» и другие исполнители...
Лариса Долина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Юлия Савичева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И все истории и песни, звучавшие в этот вечер в зале и на сцене, были связаны с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Которого доктор Мира Леонид Рошаль, а он тоже приехал на праздник, сравнил... со «Скорой помощью».
Леонид Рошаль
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зара
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И с Леонидом Михайловичем тут же все согласились, потому что среди артистов и публики, пожалуй, не было человека, кому бы не помог в жизни сам Иосиф Давыдович либо песни, которые он пел.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Нелли Кобзон
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Неля Михайловна, - обратился я после концерта к вдове Легенды, заслуженному работнику культуры России Неле Кобзон, - правильно ли я понял, что эта встреча, выдержанная в чисто «кобзоновском» духе, не была особо «привязана» к какому-то событию?
- Нет, Александр это не правильно, все было выстроено под конкретный повод, - возразила моя собеседница. - Некоторое время назад мы провели такой же концерт «Мгновения 60-х», где звучали песни из репертуара Иосифа. А на этот раз вот встретились с «Мгновениями 70-х». Эта встреча долго откладывалась из-за пандемии. И все мы - семья, близкие, родные, друзья, коллеги, поклонники Иосифа Давыдовича очень рады, что нам все-таки удалось собраться вместе. Послушать и попеть любимые песни...
Нелли Кобзон с дочерью
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Катя Рождественская
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кстати, весь концерт на сцене (на заднике, на видео), не спеша, «листали» альбом семьи Кобзон... Что также создавало неповторимую - домашнюю - атмосферу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
То есть, вот эта, да и все другие режиссёрские находки (а постановщиком праздничного действа стала дочь великого поэта Екатерина Рождественская) оказались очень даже удачными.