58-летняя Деми Мур в обтягивающих лосинах выглядит лучше своей 32-летней дочери

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур в свои 58 даст фору любой молодой красотке: актриса сохранила по-девичьи стройную фигуру. Это доказали папарацци, которые на днях сфотографировали звезду на улице. Вместе с дочкой Румер актриса спешила на занятия пилатесом. Фотографы подловили Деми в тот момент, когда они с дочкой вышли из ворот своего особняка, держа в руках сумочки. Мур посещает частные уроки в премиум-клубе Forma Pilates в Лос-Анджелесе. В него ходят тренироваться многие модели, в том числе Кайя Гербер, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

Деми для похода в спортзал оделась с ног до головы в черное – этот цвет отлично гармонирует с ее темными волосами. Обтягивающие черные лосины подчеркнули длинные и стройные ноги звезды. Нетрудно заметить, что Деми в своем спортивном костюме смотрится куда лучше 32-летней дочери. Румер в серо-зеленом наряде явно проигрывала своей более изящной матери.

Вместе с дочкой Румер актриса спешила на занятия пилатесом. Фото: EAST NEWS

Деми тщательно следит за фигурой, и неудивительно, что ее до сих пор приглашают участвовать в модных дефиле в качестве модели. Недавно она стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Дефиле прошло в рамках Недели высокой моды в Париже. Звезда фильмов «Привидение» и «Стриптиз» прошла по подиуму в черном брючном костюме из атласа и в длинных серьгах.

В этом же наряде она предстала на обложке апрельского номера итальянского «Vogue». Приглашенным редактором номера стал дизайнер Ким Джонс, возглавивший женское направление Fendi, поэтому неудивительно, что своей героиней он выбрал именно Деми.

Деми для похода в спортзал оделась с ног до головы в черное. Фото: EAST NEWS

К слову, модное дефиле не обошлось без скандала. После показа поклонники активно обсуждали в Сети изменения во внешности актрисы. Глядя на ее слишком рельефные скулы, многие решили, что Деми сделала свежую подтяжку кожи, и пластический хирург слегка перестарался. Сама же актриса потом уверяла, что всему виной сценический макияж. Мол, слишком много румян на скулы наложили.

Деми Мур украсила обложку апрельского номера итальянского «Vogue». Фото: Инстаграм.

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц, став обладательницей круглой и подтянутой попки. С возрастом Деми сделала блефаропластику, подтянув веки и убрав мешки под глазами. Ей регулярно кололи ботокс и филлеры. Ну а после 45 лет Мур решилась на круговую подтяжку кожи лица. И, наконец, вишенка на торте – пластика коленей, которую Деми сделала ближе к 50 годам.

Дочь звезды Румер – тоже поклонница пластики. Девочка с детства страдала от того, что ее постоянно сравнивали с красавицей-мамой, хотя внешностью Румер больше пошла в отца – «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса. Румер меняла форму носа и подбородка, добиваясь того, чтобы линии ее лица стали более женственными.