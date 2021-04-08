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Коронавирус Covid-198 апреля 2021 3:00

Глава «Роспотребнадзора» Анна Попова ответит на вопросы читателей «Комсомолки» и слушателей Радио «КП»

Прямой эфир с лавным государственным санитарным врачом России состоится 8 апреля, начало в 14:00 мск
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава «Роспотребнадзора», главный государственный санитарный врач России Анна Попова снова приходит на встречу с читателями нашей газеты и слушателями Радио «Комсомольская правда», посетителями сайта KP.RU.

Почему надо прививаться против коронавируса и как безопасно провести предстоящие майские праздники – на эти и многие другие вопросы Анна Юрьевна ответит в прямом эфире Радио «КП» (FM-97,2) в четверг, 8 апреля. Начало в 14:00 по московскому времени.

Свой вопрос главе «Роспотребнадзора» вы можете задать по телефону прямого эфира: 8-800-200-97-02

Ранее Анна Попова рассказала, что некоторые регионы России преждевременно сняли ограничения из-за коронавируса. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19, превышающий среднероссийские показатели, отмечен в Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, а также республиках Карелия и Калмыкия.

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