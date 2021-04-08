Он вернулся: Трамп появился в соцсети, из которой его не смогут удалить

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Дональд Трамп и ряд республиканцев зарегистрировались в новой соцсети Campaign Nucleus, созданной экс-менеджером предвыборной кампании 45-го президента США Брэдом Парскейлом, сообщает Fox.

Известно, что Campaign Nucleus появилась на свет еще в 2016 году, и последние пять лет команда Парскейла имела возможность для спокойной и вдумчивой работы над продуктом.

По заявлениям разработчика, Campaign Nucleus защищена от постороннего влияния и дает возможность политическим организациям донести свои мысли до избирателей.

«Узнайте больше об инструменте, который приводит кампании к победе», – говорится на главной странице ресурса.

Крупные социальные сети, такие как Facebook, Instagram и Twitter едва ли не в прямом смысле объявили Трампу войну: еще во время президентской гонки в США его контент нередко помечался как фейковый, а после выборов у 45-го президента и вовсе отняли аккаунты. Недавно в Facebook заявили, что любые публикации «с голосом Дональда Трампа» будут безжалостно удаляться.

В Campaign Nucleus уверены, что теперь у политика появилась возможность общаться с избирателями, не опасаясь блокировок.

По заявлениям источника, знакомого с платформой, Campaign Nucleus интегрирована с данными Республиканского национального комитета и дает возможность не только управлять контентом, но и отслеживать действия пользователей соцсети, а также их «перемещения в экосистемах» для достижения практических результатов в проведении политической кампании.