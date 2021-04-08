Французская актриса Катрин Денёв рассказала о своем необычном хобби

Актриса многие годы коллекционирует фарфоровые статуэтки куриц, петухов и цыплят, покупая их на различных сайтах или блошиных рынках. Фото: YouTube

Актриса Катрин Денёв любит неожиданные роли. И когда ей предложили сняться в рекламе французского сайта объявлений, который в этом году отмечает 15-летний юбилей, то она без каких-либо условий согласилась.

По сценарию, в дом актрисы приходят представители сайта, на котором можно найти и купить абсолютно все: велосипеды, мебель, квартиры, и предлагают ей идеи для видеосъемки. Денёв слушает их предложения, ходит по комнате и о чем-то размышляет. Но потом внезапно прерывает мозговой штурм и предлагает снять в ролике… цыплят.

Затем она показывает гостям свою коллекцию: в отдельной комнате на этажерках ровными рядами стоят фарфоровые курицы и цыплята.

Как сообщает le point, актриса действительно многие годы коллекционирует фарфоровые статуэтки куриц, петухов и цыплят, покупая их на различных сайтах или блошиных рынках.

- У нее их около 500 штук, - рассказала пиар-директор кампании Анн Куемин. – Вот мы и придумали историю вокруг этой страсти. Вернее, даже придумывать ничего пришлось, мы просто рассказали правду о необычном увлечении великой актрисы.