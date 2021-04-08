В США ставший дефицитным кетчуп продают на аукционах

Ранее казавшиеся бесполезными пакетики с соусами стали предметом ожесточенных торгов. Фото: Shutterstock

Пандемия коронавируса провоцировала и провоцирует в США дефицит на самые разные товары: в какой-то период с прилавков пропала туалетная бумага, до конца прошлого года в Америке практически невозможно было купить хоть что-то из широкого ассортимента бытовой химии.

И вот теперь американские потребители не могут приобрести обычный кетчуп, сообщает Fox. Ритейлеры объясняют это тем, что возникли перебои с поставками этого продукта, плюс производители не смогли вовремя сориентироваться с переходом на производство этого соуса в других, более востребованных упаковках.

Как оказалось, потребитель предпочитает сейчас не бутилированный кетчуп, а расфасованный в разовые, порционные пакетики.

Цены на такие пакетики выросли на 13%, а сами они вообще исчезли из продажи.

Ранее казавшиеся бесполезными (в американских заведениях общепита кетчуп, как правило, дают бесплатно) пакетики с соусами стали предметом ожесточенных торгов – их выставляют на Интернет-аукционы.

Статистика самого популярного Интернет-магазина ebay фиксирует много сделок по продаже кетчупа. Так, 50 пакетиков недавно были проданы за $9.99, а 50 – за $11.99. 500 пакетиков предлагают за $28.95.

Спросом пользуются не только томатный кетчуп, но и соусы различных марок, также расфасованные в порционные упаковки.