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В мире8 апреля 2021 9:39

Транслируя поиски сокровищ на своем дворе, пользователь TikTok нашел нечто совсем другое

Пытаясь оправдаться, он стал заверять, что именно это он и искал
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Транслируя поиски сокровищ на своем дворе, пользователь TikTok нашел нечто другое...

Транслируя поиски сокровищ на своем дворе, пользователь TikTok нашел нечто другое...

Американец Тони Хьюсман всегда был уверен, что на заднем дворе принадлежащего ему дома зарыты настоящие сокровища.

Пройдя по двору с металлоискателем, он обнаружил, что на небольшой глубине в земле зарыт металлический ящик, сообщает Fox. Тони был уверен, что это сейф или сундук, полный драгоценностей.

Предупредив своих многочисленных подписчиков в соцсетях о начале раскопок и вооружившись лопатой, Хьюсман начал транслировать все в прямом эфире.

Через несколько минут лопата уперлось во что-то твердое, и камера запечатлела металлическую дверцу или крышку с ручками.

В прямом эфире тиктокер приподнял крышку, которая закрывала… емкость с нечистотами – септик.

Некоторые из подписчиков Хьюсмана сразу поняли, что это септик, и стали отправлять ему сообщения – не открывай его!

Испачкавшись в помоях, Тони стал оправдываться – мол, это он дразнил своих фанатов, а на самом деле и планировал найти люк септика, чтобы в скором времени вызывать ассенизаторов и откачать его содержимое.

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