Вечные руины или ремесельные мастерские: что ждёт усадьбу Ляхово, в которой снимали «Формулу любви»

Усадьба Ляхово, в которой снимали фильм «Формула любви», заждалась реставрации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это только звучит красиво - усадьба… Сразу представляешь себе красивый господский дом с портиком. Конюшни. Охотничьи угодья. Сад с оранжереей. И дворовую девушку в платочке, которая улыбается простовато, но при этом хочет большой и чистой любви...

Реальность оказалась совсем другой. Выбитые окна. Дырявая крыша. Раскуроченная печь. Кривая надпись на стене гостиной - «Ростов» - чемпион». И вместо райских кущ - дикая поляна, заросшая ясенелистным клёном и борщевиком.

Просто какой-то хоррор.

В середине 1980-х годов усадьбу Ляхово ещё можно было считать райским уголком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И это при том, что посмотреть на усадьбу, известную с начала XVII века, приезжают толпы туристов. Привлекает помещицкий дом с мезонином, заново отстроенный двести лет назад князем Васильчиковым (стиль - классицизм с элементами палладианства). Остатки жилого флигеля. Парк с двумя прудиками, которые летом плотно укрыты ряской. А также местная флора - от желтой акации с сиренью до почтенных черешчатых дубов с елями. Но самое главное - здесь снимали небезызвестный советский фильм «Формула любви» (режиссер - Марк Захаров, 1984 год). За это, кажется, многочисленные гости готовы простить и разруху, и мусор в бывших помещицких комнатах, и отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры (усадьба заброшена, стоит на краю деревни - без лавочек, дорожек и фонарей).

Зато на этой полянке играли в городки Жакоб и Маргадон (неумело играли, небрежно - так, что даже дворовая девушка Фимка умудрилась обыграть их одним броском). Из этого окошка прыгал на коня Алёшенька Федяшев, провинциальный помещик. Ну и, конечно, где-то здесь расхаживал неподражаемый граф Калиостро, превративший обман в высокое искусство и сказавший: «Оказывается, в любви главное - это возможность не раздумывая отдать свою жизнь за другого».

НАЛЕТЕЛИ, ОБОБРАЛИ...

Внутри дом с мезонином раза в три-четыре меньше, чем в фильме. То есть все эти обеды и сцены с Федосьей Ивановной снимали не здесь. Деревня Ляхово, как декорация, понадобилась лишь снаружи - с её типично русской природой и фасадом дома Васильчикова.

Дом с мезонином почти весь растащили на стройматериалы, двери уцелели чудом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В советские годы он принадлежал местному колхозу. Здесь была школа (восьмилетка). Позже небольшие комнаты заняли квартиранты, которые прожили здесь аж до начала 2000-х годов.

Дальше - всё. Упадок, безвременье. И грабёж средь бела дня. Территория по сей день не огорожена. И всё, что можно было украсть, давно украли. Вплоть до полов и окон.

Узкая деревянная лесенка, ведущая на второй этаж, зловеще скрипит. Печь разобрана на кирпичи. Штукатурка осыпалась, оголив отсыревшую дранку. И крыша при этом дырявая. Дождь, снег - всё попадает внутрь, ускоряя процесс разрушения.

Бывшая помещицкая печь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть, как и в любой заброшке, своя наскальная живопись. От банальной, хотя и прекрасной фразы «здесь был Вася» до калиостровской цитаты «время надо заполнять событиями, тогда оно летит незаметно».

В целом впечатление удручающее.

И это при том, что семь лет назад усадьбу Ляхово, находящуюся в составе имущественного комплекса ФГУП «Ильинское» (Домодедово), собирались передать в льготную аренду - с тем условием, что её отремонтируют. Чиновники были уверены, что за право восстановления такого объекта будет битва, потому как это очень почетно.

Но, увы. Битвы не случилось.

Всё, что осталось от пола на втором этаже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Всё, как обычно, упирается в деньги. Несмотря на то, что условия для аренды действительно самые льготные, бизнесмены заключать договор не спешат.

Речь идет о губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья», которая действует на территории области с 2013 года. Смысл такой. Предпринимателю дают в аренду заброшенный объект сроком на 49 лет с оплатой более чем символической - 1 рубль за 1 квадратный метр (в год). Но при этом он обязуется отреставрировать здания, пришедшие в упадок (из 320 объектов культурного наследия в регионе около 30% находятся в неудовлетворительном состоянии).

При этом внутри исторических помещений можно сделать что угодно. Хоть музей, хоть ресторан, хоть спортивный клуб. Например, в «Доме Круминга» в Люберцах, который был успешно отреставрирован в рамках программы, теперь антикварный салон.

Но что сделать в ляховском доме? Кафе? Практически в лесу на окраине деревушки... Гостиницу? С семью крошечными дачными комнатками... Музей? Который в жизни не окупит реставрационных затрат...

Большой вопрос. Вот потому-то «дом Федяшева» и стоит по сей день почти разрушенный. Еще, пожалуй, лет десять - и восстанавливать будет нечего.

Корреспондент «КП» Павел Клоков рассчитывал встретить девчушку в платочке, но вместо этого увидел руины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хотя конкретные предложения по реставрации есть, - сообщил «КП» главный архитектор проектов ООО «Реставратор» Александр Урадовских. - Мы специально собрали рабочую группу (совместно с Союзом реставраторов РФ), в которую вошли не только опытные мастера, но и студенты архитектурных вузов. И сделали проект. Точнее, план реставрационных работ.

Согласно предложенной концепции, на территории усадьбы можно создать арт-центр (как в Никола-Ленивце) и школу ремесел. Для этого нужно восстановить главное здание и частично сохранившийся флигель. А на месте утраченных построек возвести новые - под мастерские и кафе. Получится парк в английском стиле - с прудом, фонтаном и парковкой на 60 машиномест. Кроме этого, можно построить домики для гостей, приезжающих на мероприятия, которые длятся несколько дней.

Остатки флигеля, который также можно восстановить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Список предстоящих работ пестрит умными словечками - «биоцидная обработка», «удаление бухтящей штукатурки», «пропиточная силикатная грунтовка»... Все этапы работ (от оформления прав собственности до последнего гвоздя) рассчитаны на два года. Их стоимость авторы проекта не рассчитывали. Это уже будут делать другие люди. Если, конечно, найдётся спонсор.