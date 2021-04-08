Антидопинговая комиссия поверила, что 72-летний отчим из-за ревности вколол допинг спортсменке, пока та спала

Офелия Клод-Боксбергер вписала новую потрясающую страницу в историю допинговых оправданий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как только не объясняли спортсмены попадание допинга в свой организм. Запрещенные препараты обнаруживались у атлетов после невинных поцелуев, занятия сексом и использования мази для губ. А однажды была оправдана спортивная лошадь, съевшая сено, на которое помочился мужчина, принявший обезболивающее. Казалось, это изящное уже не перебить. Но французская бегунья Офелия Клод-Боксбергер вписала новую потрясающую страницу в историю допинговых оправданий.

Офелия заявила, что ЭПО (один из самых тяжелых допингов) попал в ее кровь после того, как она задремала после массажа, а 72-летний друг ее матери без ведома спортсменки сделал запрещенную инъекцию. Судя по всему, допинговая комиссия во Франции поверила бегунье. Вместо 8 лет дисквалификации ей выписали два года отстранения от спорта. Они истекают уже в ноябре.

УКОЛ ВО СНЕ

Эта история во Франции длится уже два года и за это время так запуталась, что достойна целой книги. А начиналось все просто. Офелия Клод-Боксбергер – известная во Франции легкоатлетка, специализируется на беге с препятствиями. В сентябре 2019 года у нее взяли допинг-тест, и он оказался положительным на ЭПО. Разбирательства начались в ноябре. Тогда то Офелия Клод-Боксбергер и заявила о вопиющей истории попадания запрещенного препарата в ее тело. Криминальный укол сделал Ален Флаккус , которого французская пресса называет компаньоном матери Офелии. И сделал он это то ли из мести, то ли из ревности.

Вот это сюжет!

ОБВИНЕНИЕ В ИЗНАСИЛОВАНИИ

Ален Флаккус – очень интересный герой в этой истории. Ему на момент начала расследования было 72 года. Но в прессу попали сообщения, что французский старичок давно уже имел виды на 30-летнюю красавицу Офелию Клод-Боксбергер.

Во французскую прессу попали пикантные подробности, что тот самый Ален Фалаккус еще в детстве домогался до дочери своей подруги. И Клод-Боксбергер вроде бы даже писала заявление на Флаккуса с обвинениями в сексуальных домогательствах с отягощающими обстоятельствами, которое якобы было и в подростковом возрасте.

Но обвинения в домогательствах появились в этом деле намного позже. А сначала были обвинения в отравлении. Офелия еще в 2019 году заявила, что именно Флаккус вколол ей ЭПО. Причем при очень странных обстоятельствах.

ОТЧИМ ВСЕ ОТРИЦАЕТ: ЭТО БЫЛА ПОСТАНОВКА

Отец Офелии – известный французский спортсмен Джеки Боксбергер. Но он умер, когда дочери было всего 12 лет. А друг ее матери Флаккус стал фактически отчимом и едва ли не первым тренером девочки. Они разрывали сотрудничество. Но в очередной раз Ален Флаккус появился в жизни спортсменки в 2018 году. Мать уговорила Офелию взять его обратно в свою спортивную команду.

Ален стал помощником Клод-Боксбергер, сопровождал ее забеги на велосипеде, готовил еду, делал массаж - отличное занятие для того, кто якобы домогался в детстве девушку. По версии бегуньи однажды во время массажа она задремала, и Ален вколол ей ЭПО. И сделал он это то и ради мести, то ли из ревности к доктору спортсменки.

В этой истории прекрасно все. И особенно то, что Флаккус сначала подтвердил версию с инъекцией, а потом дал обратный ход. 72-летний тренер заявил, что все это – обман, чтобы скрыть допинг. «Вскоре после положительного допинг-теста мы встретились с Офелией, чтобы найти решение. Она сказала мне, что они скажут, что это я. Мы договорились об этой постановке», - цитировали Флаккуса французские издания.

ДВА ГОДА ВМЕСТО ВОСЬМИ

И вот комиссия Французского антидопингового агентства (AFLD) вынесла свой вердикт. Офелии дали всего два года дисквалификации. Это очень мало. За ЭПО должны были дать четыре, а если бы решили, что вся накрученная ей драма – обман, то впаяли бы все восемь лет. И теперь Офелия Клод-Боксбергер рассказывает о своей мечте поучаствовать в Олимпиаде, той что в 2024 году состоится в Париже.