С прошлого лета цены на апартаменты и дома в популярных городах на нашем Черном море выросли на 40-50% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С прошлого лета цены на апартаменты и дома в популярных городах на нашем Черном море выросли на 40-50%

За год пандемии и закрытых границ средняя цена одного квадратного метра в новостройках Сочи перевалила за 200 тысяч рублей. По стоимости жилья у этого города в России остался только один конкурент — Москва. Резкий рост — в районе 40% - показали цены на недвижимость и в других курортных городах на Черном море. Покупатели, вдруг осознавшие, что домик или апартаменты на родном побережье ближе и понятнее болгарского или турецкого (которые в среднем стоят дешевле) ругаются на «истерику» на рынке. Но покупают.

Главными причинами «взрывного роста рынка» (по версии продавцов), или «истерики» (по версии покупателей), которые начались с конца прошлого лета, эксперты называют пандемию и закрытые границы. Хотя есть и дополнительные факторы.

«ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ, ЭТО ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В СОЧИ»

- С 1 июля в Сочи вводится мораторий на строительство, архитекторы начинают работать над генпланом, город готовят к комплексной застройки. А до текущего момента застройка была точечной и хаотичной. Поэтому покупатели стремятся успеть что-то приобрести до того, как предложение сократится, - объясняет генеральный директор МИЭЛЬ «В Сочи» Ислам Казаков.

Чудесным образом дата начала моратория совпала с датой завершения программы льготной ипотеки на новостройки — тоже 1 июля. Продлят ли программу и в каких регионах, пока неизвестно.

- В этом году катализатором спроса также будет не столько сезонность, сколько отчасти обманчивое ощущение того, что нужно вскочить в последний вагон уходящего поезда под названием «льготная ипотека», - говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Как рассказал «КП» генеральный директор МИЭЛЬ «В Сочи» Ислам Казаков, среди клиентов можно найти представителей всех регионов, но основной покупатель — Москва,

- Много инвесторов с суммой в 50-100 миллионов рублей, приобретают апартаменты под сдачу. Они сейчас на пике популярности, - пояснил корреспонденту «КП» эксперт.

Тем, у кого 100 миллионов нет, специалисты рекомендуют обратить внимание на Анапу и Геленджик. Хотя и в Геленджике однушка у моря не самой большой площади стоит порядка 5 млн рублей — недалеко уже до московских цен.

На вторичном рынке ни с 1 июля, ни дальше ничего не меняется. Но — обстановка тоже нервная.

- Рост цен ниже, чем в новостройках, но все равно в Сочи они выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас каждая третья сделка срывается, потому что собственник поднимает цену, - рассказывает Ислам Казаков.

КУПИТЬ ДОМ И АПАРТАМЕНТЫ В КРЫМУ

На Крымском полуострове новостроек мало, почти все новое жилье строится в Севастополе.

- Девелоперы опасаются последствий, как и российские банки, которые могли бы прокредитовать какие-то проекты, - объясняет Михаил Коган.

Что не отменяет ажиотажа, но уже на вторичном рынке — хотя и не столь «истеричного», как на глазах ускользающие из рук сочинские новостройки.

Взять на такое жилье ипотеку сложнее, чем на материке. Но вполне возможно.

- Крупные российские банки в Крым пока не идут, - рассказывает Коган. - Купить квартиру в кредит в Крыму получится через местные банки. Всего на полуострове шесть финансовых организаций, занимающихся кредитованием.

НАДО ЛИ ТОРОПИТЬСЯ

- Ажиотаж, как и по всей стране, уже начинает спадать из-за перегретых цен на недвижимость. Хотя искусственно созданный дефицит новостроек в Сочи на определенный период будет подогреть интерес к первичному рынку в этом городе, - прогнозирует Михаил Коган. - Но если брать черноморские курорты в целом, то есть уже тенденция к замедлению как спроса, так и роста цен.

В целом эксперты считают, что ажиотаж закончится, как только начнут массово открывать границы — и круг возможностей для любителей теплых морей расширится.

Специалисты также предостерегают: где ажиотаж — там и мошенники. В режиме «хватай мешки — вокзал отходит» покупатели перестают обращать внимание даже на очевидные вещи. Например, такие, как необходимость тщательно проверить документы на недвижимость. Есть и другие нюансы.

- Когда речь идет о покупке жилья в Краснодарском крае, то главным советом будет найти грамотного местного брокера – он знает те подводные камни в регионе или городе, о которых покупатель из другой части страны может и не догадываться, - советует Коган. - Особенно это касается покупки дома или земли. В этом случае лучше смотреть на уже строящиеся поселки, аккредитованные банками под выдачу займов на покупку.

РЕЙТИНГ ЧЕРНОМОРСКИХ ГОРОДОВ ПО УРОВНЮ ЦЕН

(средняя стоимость кв. м.)

1. Сочи

новостройки — 205 тыс.

вторичка — 144 тыс.

2. Ялта - 184 тыс. (только вторичка)

3. Геленджик — 114 тыс.

4. Анапа — 95 тыс.

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