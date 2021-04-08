Умер генерал-майор Михаил Фирсов, бывший заместитель коменданта Московского Кремля

Скончался бывший заместитель коменданта Московского кремля генерал-майор Михаил Фирсов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 апреля умер Михаил Фирсов, генерал-майор ФСО, работавший заместителем коменданта Московского Кремля.

Михаил Фирсов родился 7 сентября 1951 года в деревне Добрунь Суземского района. В 1970 попал в армию, но после срочной службы вернулся к гражданской жизни. Через несколько лет поступил на службу в 9-ое Управление комитета государственной безопасности. В 1978 году окончил Институт управления производством имени. С. Орджоникидзе, а в 1982 Высшую школу комитета государственной безопасности имени Ф.Э. Дзержинского. В 90-х работал заместителем коменданта Московского Кремля. За прилежную работу Фирсов был отмечен государственными и ведомственными наградами.

Тело офицера обнаружил его сын Алексей в квартире на улице Ивана Франко в Москве.

- В полицию позвонил сын погибшего офицера, Алексей. Мужчина сообщил, что нашел в квартире тело отца без признаков жизни. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительно, офицер ФСО скончался от естественных причин, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.