«Ведущие не спасут проект, а просадят свою репутацию»: основатель «Дома-2» - о Бородиной, Бузовой и перезапуске проекта

Ольга Бузова и Ксения Бородина на «Доме-2» уже 17 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В мае самому длинному реалити-шоу «Дом-2» исполнится 17 лет. Проект придумал Валерий Комиссаров, но последние 6 лет он «Домом-2» не занимался. Реалити-шоу на ТНТ закрыли в конце прошлого года. Права на трансляцию телепроекта купил канал «Ю», где с 19 апреля начнут показывать «Дом-2». Однако Валерий Комиссаров не верит в успех проекта – ведь делать его будут те же самые люди, что и последние годы. Комиссаров был бы рад успеху «Дома-2», но думает, что шоу в эфире долго не продержится: мол, если на ТНТ его закрыли из-за низких рейтингов и отсутствия интереса рекламодателей, то и теперь ничего не изменится. В интервью kp.ru Валерий Комиссаров делится своими мыслями о перспективах «Дома-2».

- Валерий Яковлевич, возвращение на «Дом-2» старых рейтинговых участников, смешение их с новичками - рабочая идея? Реализацию этого хода мы увидим на перезапуске реалити-шоу.

- Это моя давнишняя идея, которую я применил еще 15 лет назад. Они всё время за мной обезьянничают: повторяют мои старые идеи, но тогда старые участники возвращались после двух лет отсутствия, а не после 17. После закрытия «Дома-2» в интервью я сказал, что его погубила толпа силиконовых женщин с пельменем в губах. Сейчас на новом кастинге смотрю – принимают с натуральной красотой, просто воруют мои старые идеи. Но это не будет работать. Как говорил Максим Горький, «в карете прошлого никуда не уедешь». Я видел, как сейчас проходил кастинг – они обозначали типажи, такие же, каких я набирал в первый состав (близнецы, одинокий романтичный парень). Спрашивали – чем вы интересны для зрителей, а это всё равно, что зубной врач будет спрашивать у больного, чем вас лечить. Это абсолютно провальная стратегия, надо чувствовать и уметь разбираться в людях. Они это делать не умеют. Поэтому старые участники или новые участники - вообще никакого значения не имеет. Надо уметь грамотно управлять ансамблем.

В эфир с 19 апреля возвращаются не только суперзвезды реалити-шоу Бородина и Бузова, но и их соведущая Ольга Орлова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Менеджеры на канале «Ю» говорят - все просчитали. Поэтому и запускаются с надеждой, что на их канале реалити-шоу у «Дома-2» будет высокий рейтинг. Вы в это не верите. Почему? Сейчас молодёжь в сети, поэтому «Дом-2» надо делать для домохозяек?

- Не верю только по одной причине – это мой авторский проект. Безусловно, если бы этим занимался я, то рейтинг был бы высоким. Я точно знаю, что надо делать, чтобы возродить «Дом-2», и поэтому я пытался купить права на мой же собственный проект, но они упорно лезут в гарантированный провал. Они без меня делают все не так. Всё, что пробовали раньше – школу танцев, актерского мастерства, «Клуб веселых дураков», «Спаси свою любовь», «Остров любви» - проваливалось полностью.

За все время, пока я не занимался «Домом-2» не появилось ни одной звезды уровня Собчак, Бузовой, Бородиной, Водонаевой, Бони, Менщикова, Солнца, Мая и др. Раньше «Дом-2» смотрели все - от подростков до 90-летних зрителей. Потому что показывали правду. После того, как я ушел, «Дом-2» стал абсолютно постановочным шоу, где любовь по сценарию. Фальшак зрители сразу почувствовали и перестали смотреть, потому что там появились не только силиконовые прелести, но и фальшивые силиконовые отношения и мозги.

- Сколько стоит один выпуск проекта? Говорят, что себестоимость высокая, а продают каналу вообще за «бешеные деньги». Насколько подорожало производство шоу после вашего выхода из проекта 6 лет назад?

- К сожалению, я сейчас не знаю цифр. Но знаю, что сделал бы в разы дешевле. Чтобы уехать в Курск, не надо покупать Курский вокзал. Все успешные инфлюенсеры в сети с десятками миллионов просмотров снимают на камеру айфона. А у меня складывается впечатление, что «Дом-2» снимают из-за того, что оборудование простаивает. При всем уважении, оборудование - это всего лишь железки. Самое главное - это авторский креатив и люди. Когда я занимался «Домом-2» были высокие рейтинги, хотя все жили в бараках и даже не было цифровой техники, а рейтинги были высоченные. Дорого - это не означает хорошо. Дорого – это означает глупо.

Валерий Комиссаров придумал и запустил на телеэкраны «Дом-2». Фото: Личный архив

- Без дорогих ведущих Бузовой и Бородиной шоу не выживет?

- Открою страшную продюсерскую тайну – в успехе абсолютно любого проекта заслуга ведущего не более пяти процентов. Я не знаю ни одного плохого проекта с хорошим ведущим, который бы удержался. Безусловно, если ведущий выбран правильно, то он дает определенную синергию и усиливает проект, но главное - продюсер и автор. Мы знаем миллион примеров, когда менялись ведущие, а проект от этого ничего не терял. Напоминаю, что «Поле чудес» вел Листьев в свое время, а «Кто хочет стать миллионером» вел и Галкин, и Дибров. Поэтому большое заблуждение, что, наняв рейтинговых топовых ведущих на плохой проект, можно создать шедевр. Наоборот, топовые ведущие в плохом проекте сильно просадят свою репутацию.

- Вы активно участвуете в обсуждении судьбы «Дома-2». Почему?

- Потому, что я его автор и создатель, и мне обидно, что его так бездарно прос..ли.