Жить не в четырех стенах: В Москве открывается центр дневной занятости для людей с ограниченными возможностями

9 апреля в Москве откроется центр дневной занятости для людей с ограниченными возможностями «Дом под солнцем» Фото: БФ «Образ жизни»

Жизнь подростков и взрослых с инвалидностью часто замыкается в четырех стенах. Они заканчивают школу, чаще всего коррекционную, а что дальше? Поступить в колледж, начать работать, жить самостоятельной жизнью могут единицы.

Но так быть не должно: ограниченные возможности здоровья не должны стать ограниченными возможностями в жизни. В это верят в благотворительном фонде «Образ жизни».

9 апреля фонд открывает в Москве центр дневной занятости для людей с ограниченными возможностями «Дом под солнцем». Он расположен по адресу улица Голубинская, дом 31 корпус 1. Площадка была передана фонду в безвозмездное пользование за победу в конкурсе «Москва— добрый город» столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

В фонде приводят цифры: сейчас в Москве проживает 1 051 258 человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них 21,4 % при своевременно созданных условиях для социализации смогут адаптироваться и жить обычной жизнью, избежать попадания в психоневрологические интернаты.

- Пространство необходимо городу, так как существует проблема отсутствия занятости у людей с особенностями здоровья в силу наличия небольшого количества доступных услуг для данных граждан и отсутствия единого тренировочного модуля, предназначенного для подготовки этих людей к самостоятельной жизни, — говорит Елена Береговая, член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор благотворительного фонда «Образ жизни».

В Центре дети и молодые люди с особенностями развития смогут не только расширить свой круг общения и научиться взаимодействовать с людьми, но и освоят новые навыки.

В «Доме под солнцем» задумано три пространства. Первая - творческие мастерские. Здесь опытные наставники научат их мастерить красивые вещи из глины, шерсти, создавать скульптуры, мозаики, витражи, работать на компьютере, помогут освоить искусство художественной анимации и попробовать свои силы на занятиях по ритмике и танцу.

В творческих мастерских ребята смогут найти занятие по душе Фото: БФ «Образ жизни»

Второе пространство - тренировочный модуль. Он особенно необходим ребятам, так как молодые люди с инвалидностью часто гораздо хуже сверстников готовы к самостоятельной жизни, не умеют решать многие бытовые вопросы. На практических занятиях по кулинарии и домоводству молодых людей с 18 до 40 лет научат всем необходимым навыкам, которые пригодятся им при самостоятельном проживании.

Третье направление получило название «Передышка». Здесь родители смогут при необходимости оставить ребенка или молодого человека, который по тем или иным причинам не может принять участие в занятиях, на попечение специалистов. На протяжении нескольких часов с ним также будут проводиться адаптированные к его состоянию здоровья занятия.

- Программа Центра дневной занятости «Дом под солнцем» предполагает индивидуальную и групповую работу с подопечным. По итогам первичной входной психолого-педагогической консультации совместно с родителями для каждого ребенка и молодого человека с нарушениями развития будет разработан индивидуальный маршрут социально-бытовой и социокультурной адаптации и реабилитации, — подчёркивает Инга Жгенти, заместитель директора благотворительного фонда «Образ жизни», руководитель центра дневной занятости.