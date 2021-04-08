СК все-таки начал проверку песни Манижи для «Евровидения». Иван Ургант предложил подключить Рыбнадзор и Кадастровую палату

Разбирательство вокруг композиции Russian Woman достигает государственных масштабов. Фото: Максим ЛИ

Кто бы мог подумать, что песня для «Евровидения-2021» вызовет такой резонанс, что и Кремль, и Совфед, и Госдума РФ будет обсуждать песенный конкурс. А теперь к делу подключился и Следственный комитет России. Ранее издание «Ветеранские вести» требовало проверить композицию Russian Woman и конкретно Манижу, которая ее поет, на предмет разжигания межнациональной розни и «дисфорического высмеивания русских женщин».

Поначалу дело вроде как затухло, но теперь стало известно, что проверка СК РФ и правда началась.

— В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — сообщил осведомленный собеседник ТАСС. Он пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя. Конечно, эту нестандартную новость смог обойти в обзоре СМИ Иван Ургант — ведущий шоу «Вечерний Ургант».

— Шел сегодня мимо Следственного комитета, а там песня Манижи, — пошутил он. — Думаю: что такое? Оказывается, ее проверяют! И это хорошо. Сейчас песню проверят, и она будет единственной исполнительницей с проверенной СК РФ песней. Начинается облава, а она — «пожалуйста, у меня справка». Победа!

Иван Ургант предложил подключить Рыбнадзор и Кадастровую палату. Фото: Первый канал, Валерий Шарифулин/ТАСС

После этого Ургант развил тему и предложил «подстраховаться».

— Надо отправить песню во все существующие органы на проверку, — считает Иван. — Я бы ее в Роспотребнадзор отправил. Или Кадастровую палату, чтобы посмотрели: может, там межевание между строк неправильное. В Рыбнадзор — вдруг, там браконьерская стерлядь внутри. По базе ГИБДД прогнал бы — вдруг она битая, крашеная. Ну, и в конце, конечно, отправил бы на проверку в Центр Симона Визенталя по поиску нацистских преступников. Что уж наверняка. Кто знает, кто там скачет в костюмах вокруг нее?