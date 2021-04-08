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Политика8 апреля 2021 14:33

«День зачатия» и памятник букве «Ё»: Чем отличился Сергей Морозов за 16 лет управления регионом

До сих пор глава Ульяновской области оставался самым «долгоиграющим» губернатором
Иван ГРАЧЕВИван ГРАЧЕВ
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Глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил о добровольном уходе с должности.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил о добровольном уходе с должности.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил о добровольном уходе с должности. До сих пор он оставался самым «долгоиграющим» губернатором — правил регионом больше 16 лет. И прославился не только среди своих земляков, ульяновцев, но и на всю страну своими экстравагантными начинаниями.

При Морозове в Ульяновске появились памятники букве «Ё» (с двумя точками), рублю и «дивану Обломова». А еще Морозов учредил областной праздник «День семейного общения», который ульяновцы метко назвали «Днем зачатия». В этот день работодателям предписывалось отпускать людей домой пораньше. Отсюда пошла и еще одна акция Морозова - «Роди патриота в день России». Дело в том, что дети, зачатые в «День семейного общения» - 12 сентября, появлялись на свет через 9 месяцев к Дню России — 12 июня. Таким семьям губернатор доже дарил по автомобилю УАЗ!

Жаль, что на одного нестандартного губернатора в России станет меньше (кто ж нас будет теперь удивлять?). Наверняка на смену ему придет, как это модно сейчас, молодой технократ. Впрочем, сами ульяновцы, возможно, другого мнения. Их регион стабильно в отстающих по доходам населения. И люди явно надеются на перемены.

Однако, Сергей Морозов заявил, что уходит не в безызвестность, на пенсию (ему лишь 62 года), а в депутаты. Так что он наверняка еще сможет нас удивить — теперь в Госдуме.

Политика: В ВЕРХАХ