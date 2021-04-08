Мишустин пообещал туристам хорошие дороги: музей-заповедник «Кижи» будет работать круглогодично

Вид на Преображенскую церковь, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольню на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство выделит более 20 миллиардов рублей на ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, в том числе к музею-заповеднику «Кижи». Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Новая автомобильная дорога в Карелии позволит туристам посещать музей-заповедник «Кижи» вне зависимости от навигации судов по Онежскому озеру.

- Сейчас туристы посещают «Кижи» лишь во время навигации судов по Онежскому озеру, которая длится около пяти месяцев. Автомобильная дорога станет достойной альтернативой этому маршруту, и туристы смогут приезжать туда в любое время года, - пояснил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Всего в этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог, ведущих к туристическим объектам. Их протяженность составляет больше полутора тысяч километров.

Реконструировать трассы будут в Ярославской, Костромской, Иркутской областях и на Байкале, а также в Томской области, где расположены знаменитые памятники деревянного зодчества Сибири.

- Обращаю внимание руководителей регионов: все запланированные работы по реконструкции дорог к туристическим объектам должны быть реализованы в этом году полностью, - отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что в целом национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в 84 регионах и 105 крупных городах. По нацпроекту в течение этого года будет приведено в порядок более 16 тысяч километров автомобильных дорог.

Правительство также рассмотрело изменения в законодательство о трансплантации органов. Как сообщил Мишустин, в России будет создан Федеральный регистр доноров костного мозга.

- Иногда победить болезнь можно только, если пройти пересадку костного мозга. В этой процедуре нуждаются тысячи пациентов, в том числе дети. Но найти подходящего донора - задача непростая, а счет, бывает, идет на дни, - пояснил смысл создания регистра доноров Мишустин.

По его словам, база данных доноров будет постоянно обновляться. Благодаря этой базе специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных, причем не только в собственном регионе, но и по всей стране.

Мишустин также сообщил, что донорам будет оплачиваться дорога до места трансплантации и обратно. Он также отметил, что за донорами должно быть закреплено право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

- Люди, которые помогают спасать жизни, заслуживают самого большого уважения. Они приходят на помощь, когда особенно нужны, дают надежду на выздоровление тяжело больным пациентам. Важно, чтобы их здоровью ничто не угрожало. Донору нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящих операций, - отметил Мишустин.