Тарифы на электроэнергию для населения России предложили поднять

Новая система субсидирования может вылиться в резкое повышение тарифов на электроэнергию для всех россиян. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России в очередной раз заговорили о том, что пора сделать оплату электричества справедливее. Сейчас население платит за электроэнергию меньше, чем она стоит на самом деле. Компенсируется это за счет бизнеса — им выставляют тарифы «с горкой». Это называется перекрестным субсидированием.

Комиссия Госсовета по энергетике предложила другой принцип. Бизнесу тарифы не повышать, а население разделить на две категории. Основную тяжесть расходов возложить на состоятельных граждан, они должны будут платить больше, чем сейчас, а малоимущим - предоставить субсидии. Это называется экономически обоснованными тарифами.

- Это разумная и очень давняя идея, - сказал kp.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Необходимо переводить население на экономически обоснованные тарифы. Тех, кому действительно не хватает денег на оплату услуг ЖКХ, в том числе на электроэнергию, необходимо субсидировать напрямую. То есть организовать адресные субсидии — это нормальная общемировая практика. Почему мы боимся дать экономически обоснованный тариф людям, которые живут в дорогих особняках на нескольких гектарах? Почему они платят столько же, сколько и бабушки из соседней деревни? За счет такого перераспределения малоимущие категории, возможно, будут платить даже меньше, чем сейчас.

У многих пожилых россиян на оплату ЖКХ уходит больше половины пенсии. Фото: Shutterstock

- Почему же тогда эта разумная идея никак не внедряется?

- Весь вопрос в администрировании. Гораздо проще поделить потребителей на две категории: бизнес и население. А тут надо будет еще учитывать доходы населения, возможно поделить в зависимости от доходов на несколько категорий. Хотя сейчас с повышением уровня цифровизации это технически возможно. Надо учесть и то, что сейчас механизм дотаций работает плохо. У многих пожилых людей на оплату ЖКХ уходит больше половины пенсии несмотря на то, что если доля ЖКХ составляет 22% и выше, то должны выделяться субсидии. Так что надо параллельно разобраться не только с администрированием, но и с системой адресной субсидии, чтобы нуждающееся население получило льготы — она должна работать, как часы.

На практике новая система может вылиться в резкое повышение тарифов для всего населения, а потом граждане должны будут собирать справки и доказывать, что они имеют право на субсидии.

- Нужно всю эту систему перевести в онлайн, чтобы людям было удобнее, - говорит Пикин.

Что касается бизнеса, то растущие расходы на электроэнергию отражаются в ценах на товары и услуги — они тоже растут. Предполагается, что новая система оплаты снизит издержки бизнеса и поможет сдержать рост цен.

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