Могильщик для «Северного потока-2»: Джо Байден выбирает спецпредставителя по переговорам о судьбе российского газопровода

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Политические страсти вокруг судьбы «Северного потока-2» накаляются до предела. И исступленные попытки США сорвать завершение строительства газопровода, готового уже на 96%, связаны, как объясняет американское издание Politico, не только с желанием навязать Европе свой сжиженный газ. Оказывается, российская труба грозит размыть саму основу евроатлантического альянса.

Предельно жесткая позиция Белого дома по «Северному потоку-2» при Дональде Трампе, как ожидалось, будет слегка скорректирована Джо Байденом, который в одной из первых своих речей в качестве президента заявил европейским союзником, что «Америка вернулась». Возможной ценой возобновления доверительных отношений с Германией, ключевым партнером США в Евросоюзе, считалось допущение, на определенных условиях, завершения строительства спорного газопровода.

Первоначальная оценка Байденом проекта, который он назвал «плохой сделкой для Европы», давала основания на это надеяться. Но теперь иллюзии развеялись: Белый дом собирается назначить специального посланника по переговорам с Германией о прекращении строительства «Северного потока-2». Давление на американского президента со стороны конгресса США, где последние два года законодатели от обеих партий неустанно придумывали все новые и новые санкции против участников проекта газопровода, не оставляет Байдену другого выбора, кроме как окончательно заблокировать его.

Политические страсти вокруг судьбы «Северного потока-2» накаляются до предела. Фото: REUTERS

Одержимость конгрессменов, требующих, как писала Politico еще в марте, «дать России заслуженную порку», хорошо показывает содержание и тон недавнего письма двух влиятельных сенаторов госсекретарю Блинкену. По содержанию: новый трубопровод разместит российскую инфраструктуру на территории НАТО и тем самым поставит под угрозу государства-члены альянса, а также лишит миллиардных доходов Украину. По тону: «Противодействие российской злобной агрессии отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Восточной Европе».

Так что все очень непросто. С одной стороны - «Америка вернулась». С другой стороны - полный игнор интересов Германии и других европейских стран в новом газопроводе из России. Да еще и попытки ввести против них так называемые «вторичные» или «экстерриториальные» санкции только за ведение бизнеса с Москвой. А это, признают и американские эксперты, рассматривается остальным миром как нарушение международного права. Что делать Байдену, которого, как пишет Politico, «конгресс подталкивает к действиям, которые вместо возрождения США в качестве лидера сети глобальных альянсов могут привести к кораблекрушению в родной гавани».

А что делать Меркель, которая после 16 лет руководства Германией этой осенью собирается отойти от дел? Ведь то, что американские президенты, как нынешний так и предыдущий, делают с ней из-за ее решимости довести до конца «Северный поток-2», скорее даже не выкручивание рук, а попытка политического изнасилования. Ведь ее партия ХДС со времен своего создания была самым верным союзником США среди всех немецких партий. Как американская бесцеремонная настойчивость выглядит в глазах ее однопартийцев? И как скажется на их электоральной поддержке?

Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ осенью. Фото: REUTERS

Есть и еще один «срез» трубопроводной драмы. Безоговорочные противники «Северного потока-2» - поляки и прибалты. А американцам в предстоящем противостоянии с китайцами на континенте нужны союзники повесомее. Но европейских грандов не может не ставить в тупик фанатичная борьба «старшего брата» с проектом, который, если отвлечься от пропаганды, никакой угрозы для них не содержит, а вот выгоду сулит.

Одним словом, куда ни кинь - везде клин. Ведь и «российской злобной агрессии» противостоять можно, только опираясь на трансатлантические альянсы, которые «война с трубой» угрожает подорвать.

Сложные и запутанные ситуации заставляют тосковать по простым решениям. Резкое обострение ситуации вокруг Донбасса, буквально науськивание Киева заокеанскими и британскими кураторами (даже литовцы в этом подсуетились) на боевые подвиги и всяческие намеки «вы начните, мы не подведем», надо тоже рассматривать как возможную развязку со страстями по трубопроводу. Случись война - о каком «Северном потоке-2» от страны-агрессора вообще может идти речь? Вот в этом случае и споров никаких не будет, и трансатлантическая солидарность только крепче станет. А значит, можно будет и с китайцами, и с русскими выступать единым демократическим фронтом.

В этом контексте намерение Белого дома назначить спецпосланника по переговорам о ликвидации почти построенного газопровода воспринимается весьма тревожно. Ведь чтобы такие переговоры начать с теми же немцами, учитывая заявления Берлина о решимости поддерживать проект, сначала должно случиться что-то такое сверхординарное, что новые возникшие обстоятельства снимут с повестки дня вопрос о его завершении.