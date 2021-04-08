Пособие по безработице будут платить по-новому: объясняем, кто получит больше денег

С 8 апреля вступило в силу постановление правительства, меняющее правила выплаты пособий по безработице в России. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

С 8 апреля вступило в силу постановление правительства, которое меняет правила выплаты пособий по безработице. Нововведение коснется тех россиян, которые получают максимальную сумму пособия. По закону, сейчас она составляет 75% заработка, но не больше 12 130 рублей.

По прежним правилам, максимальную сумму выплачивали в первые три месяца с того дня, как человек встал на учет в центре занятости. После этого сумма снижается до 5000 рублей. Теперь же 12 130 рублей будут платить три месяца, начиная с первой выплаты пособия.

Поясним, что это значит. Допустим, человека уволили по сокращению штата, и он встал на учет в центр занятости. В этом случае первые три месяца он получает не пособие, а среднюю зарплату по прежнему месту работы. И только после этого ему начинают платить пособие по безработице. А теперь - внимание: поскольку три месяца с момента признания человека безработным уже прошло, то и право на пособие в 12 130 рублей он потерял. И теперь ему положено только 5000 в месяц. Новые правила исправляют этот недочет: если дата первой выплаты пособия сдвигается, право на максимальную сумму человек не теряет.

Именно поэтому новые правила в первую очередь почувствуют на себе те россияне, которые после увольнения продолжают получать выплаты: сокращенные, уволенные из-за ликвидации предприятия и женщины в декрете. Также изменения коснутся потерявших работу мужчин, которые получали максимальную выплату и были призваны на военные сборы. В этот период они находятся на гособеспечении и по закону не могут получать другой соцподдержки. После возвращения со сборов они продолжат получать 12 130 рублей в месяц.