Измученный болезнью Андрей Губин простился с родными и уехал в Египет

Андрей Губин совсем скоро отметит 47-летие. Фото: Россия 1

Андрей Губин совсем скоро отметит 47-летие. Праздник измученный болезнью артист встретит в Египте. Там он обосновался с осени 2020 года, успев проститься с близкими.

Андрей Губин покинул Россию несколько месяцев назад. Он улетел из Москвы жить в Египет поближе к морю. "Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет. В качестве места дислокации выбрал крошечный городок Дахаб на берегу Акабского залива", - рассказали в окружении звезды эстрады.

Перед отъездом на чужбину певец успел проститься с родными в Уфе. А в Москве повидался с давним товарищем Андреем Бурматовым. "Были с Андреем в Сандуновских банях. Он любит крепкий пар", - цитирует миллионера "СтарХит".

Мужчина сообщил, что Губину нравится тот образ жизни, который он сейчас ведет. "У него большой красивый дом с садом, бассейном и видом на море. Находится в прекрасном расположении духа", - уточнил друг.

Узнав о том, что кумир покинул Родину, поклонники стали оставлять в соцсетях тревожные сообщения. Многих крайне беспокоит болезненный вид певца. Не секрет, что последние несколько лет измученный недугом Андрей вел уединенный образ жизни и совсем не появлялся на публике из-за тяжелой болезни.

Андрей Губин не раз рассказывал, что испытывает большие проблемы со здоровьем. Именно постоянные болячки стали одной из главных причин, по которым он когда-то покинул сцену. А ведь в конце 90-х песни "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода" звучали из каждого радиоприемника. Однако невероятная популярность артиста сошла на нет в середине нулевых. Позже появились первые слухи о болезни кумира миллионов. Сообщалось, что у Губина проблемы с нервной системой. Музыкант испытывал сильные боли в левой стороне лица и прекратил выступления. Андрею диагностировали левостороннюю прозопалгию.