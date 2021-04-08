Герман Греф представил подписку СберПрайм+

Сбер запускает флагманскую подписку «СберПрайм+» с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, выгодную СберКарту Прайм и самые популярные нефинансовые сервисы экосистемы. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Подписки - это актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности, - рассказал Греф. - Наша новая подписка - одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги.

Подписка СберПрайм+ состоит из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера (подробнее – см. «Конкретно»). Она стоит 399 рублей в месяц и, по словам Германа Грефа, позволит клиентам ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей.

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.

КОНКРЕТНО

Что включает в себя подписка СберПрайм+

- Выгодная СберКарта Прайм;

- Повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% - на всех АЗС, 5% - во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% - такси Ситимобил, 5% - СберМаркет);

- Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

- Безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

- Выгодный курс обмена валют;

- Подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов);

- Вся медиатека СберЗвука (40 млн треков);

- Бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);

- Скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

- Скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

- Скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;

- Бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;

- Бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

- Облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).