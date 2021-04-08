Туркестан назвали духовной столицей тюркского мира

Фото: Айдос КОСУБАЕВ/tengrinews.kz

В казахстанском городе Туркестан прошла Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии. Овеянный легендами город был официально принят в число городов всемирного наследия в феврале этого года, а в конце марта на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Туркестан был назван духовной столицей тюркского мира.

В ходе конференции аким (мэр) города Рашид Аюпов отметил, что древний город получил почётный международный статус в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. Он сказал: «Состоялось сенсационное открытие, касающееся хронологии Туркестана. В 2020 году мы запустили проект «Стратиграфия городища Туркестан», в рамках которого были рассмотрены археологические комплексы древнего города. В ходе раскопок были найдены доказательства первоначального появления поселения на туркестанской земле в XVI-XIV веках до нашей эры. Комплекс бронзовой эпохи, найденный в некрополе Шербай, расположенном на южной окраине города, определил возраст Туркестана в три тысячи лет».

Фото: Айдос КОСУБАЕВ/tengrinews.kz

Сохранить рукотворные красоты минувших эпох

В конференции, организованной в рамках партнёрства Организации городов Всемирного наследия, принимали участие представители 50 городов из 23 стран мира. Они поделились опытом в сохранении историко-культурных ценностей древних городов России, Ирана, Сербии, Турции, Польши, Греции, Индонезии, Германии, Марокко, Албании, Киргизстана, Узбекистана и Китая. Участники online-конференции обсудили практические вопросы сохранения облика и культурного наследия древних городов, планировки их современной инфраструктуры. Мэр Туркестана выступил с инициативой расширения сфер сотрудничества между странами-участницами организации – таких, как развитие прямого авиасообщения, виртуальный туризм, обмен студентами, обучающимися в сферах туризма и культуры, гуманитарная поддержка городов-партнёров.

Организация городов Всемирного наследия Евразии была создана в 1993 году в марокканском городе Фес. Она является коллективным советом по вопросам городского управления и объединяет более 300 городов, включённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Важнейшей задачей культурного альянса является помощь властям входящих в неё городов в совершенствовании методов ведения городского хозяйства, позволяющих сохранить древние памятники и рукотворные красоты минувших эпох.

Фото: Айдос КОСУБАЕВ/tengrinews.kz

«Туркестан повлиял на генезис казахской нации»

Первые упоминания о поселении на месте современного города Туркестан, расположенного на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, уходят вглубь веков. В XII столетии город Ясы, как он тогда назывался, был крепостью. Здесь жил суфийский поэт и философ Ходжа Ахмед Ясави. В 1396–1398 годах город входил в состав империи Тамерлана. В Средние века город Ясы приобрёл известность в мусульманском мире как религиозный центр. В XVI—XVIII веках, в период Казахско-джунгарских войн, значительная часть города была безвозвратно потеряна, но, к счастью, не вся.

Об исторической роли Туркестана рассказал Андрей Грозин, кандидат исторических наук старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН:

«Оценивая историческое наследие Туркестана, нужно основываться не только на конкретных датах, связанных с этим городом, хотя их достаточно много, но и смотреть шире на то, как этот мегаполис повлиял на весь регион и судьбы населяющих его народов. Туркестан повлиял на синтез, на взаимодействие народов, исторически живущих на этих пространствах, в первую очередь на оседлое и кочевническое население. Ещё в XVIII веке и в первой половине XIX чёткого членения на современные нации в регионе не было, самоидентификация основывалась на отношении к хозяйственному укладу, человек мог причислять себя к «номатам», т.е. к кочевникам, либо к оседлым «сартам», которые населяли города.

Фото: Айдос КОСУБАЕВ/tengrinews.kz

В силу сложившихся штампов в массовом сознании сложилось представление о том, что кочевники и оседлое население находились в антагонистических, враждебных отношениях. На самом деле всё было наоборот, и как раз Туркестан был местом, где сходились кочевые и оседлые народы, где они осуществляли взаимообмен, причём, не только материальный, но и идейный.

В этом смысле значение этого города чрезвычайно велико. Он находился на «фронтире» (границе. – Ред.), на водоразделе громадного номадического (кочевого – Ред.) ареала и исторических оседлых цивилизаций Средней Азии, Туркестан играл роль объединителя этих миров, места, где они сходились. По большому счёту, кроме всего прочего, это был громадный караван-сарай. Там, как я уже сказал, осуществлялись практические контакты оседлой и кочевой цивилизаций, торговый обмен.

Кроме того, через Туркестан проходило одно из ответвлений Великого шёлкового пути, вместе с товарами сюда приходили идеи со всех концов огромной ойкумены Центральной Азии и из-за её пределов, в том числе из Европы, из Османской Империи и т.д. Значение Туркестана очень велико, это своеобразный «остров», где встречались разные народы, разные цивилизации, разные идеи.

Внимание, которое власти Казахстана сегодня уделяют этому городу, некоторые считают политически мотивированным, но я считаю это возвращением старых исторических долгов, поскольку долгое время Туркестан «прозябал на периферии» исторического научного знания. Возвращать исторические долги важно ещё и потому, что Туркестан повлиял на генезис казахской нации в контексте влияния на этот процесс всех народов, населявших гигантское пространство, которое сейчас называют Центральной Азией. В историческом плане оно гораздо шире границ постсоветских республик – это и Северный Афганистан, и Восточный Иран, и Западный Туркестан, и Южная Сибирь в широком смысле этого слова. Это громадное пространство, которое населяли десятки и сотни народов.

Туркестан был одной из точек, которые по своему значению для народов ни в чем не уступали таким признанным городским центрам, как Самарканд, Бухара, Хива. А, может быть, Туркестан даже значил больше в силу своего особого положения. Всё-таки эти города находились «в глубине» ареала оседлой цивилизации, а Туркестан был городом пограничным, где цивилизации встречались. Эти встречи могли происходить «по обоюдному согласию», но хватало и исторических коллизий, конфликтов, без которых, как известно, исторический процесс не движется…

Кроме того, Туркестан сыграл важную роль в формировании Казахского ханства. Этот город играл важную роль в истории развития тюркских народов, однако помимо тюрок, Туркестан оказал влияние на множество других народов, а они, в свою очередь, оставили заметный след в истории этого города», – говорит историк Андрей Грозин.

Фото: Айдос КОСУБАЕВ/tengrinews.kz

«Полис роста»

Сегодня в Туркестане проживает 165 тысяч человек. Город стал туристическим, агропромышленным и финансовым центром, в течение трёх десятилетий Независимости Казахстана здесь были построены хлопкообрабатывающий и машиностроительный заводы, фармацевтические производства, предприятия лёгкой, пищевой и перерабатывающей промышленности. Древний город украсили новые современные дома.

Новый импульс развития Туркестан получил в 2018 году, когда Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил указ об образовании Туркестанской области, а областной центр стал городом республиканского значения.

«Для Туркестана это стало очередным возрождением. И в политическом, и в экономическом, и в географическом, и в культурном плане. Не говоря уже о духовности. Только представьте, кроме мавзолея, где покоится почитаемый среди тюркоязычных народов Ходжа Ахмед Ясави, в городе захоронены 21 казахский хан, 8 султанов, 23 бия, 63 батыра, 5 святых матерей, 30 святых, похороненных во времена династий Тимуридов, Шайбани и Казахского ханства. На днях учёные получили данные ещё о 12 людях, в той или иной степени сыгравших свою роль в истории Казахстана и обретших покой у стен мавзолея», – рассказал аким (губернатор) Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Через область проходит международная автомагистраль Западный Китай – Западная Европа, построен международный аэропорт, в Туркестане открыты новые театры, музеи, стадионы, вокруг города высажено более 30 млн деревьев, а в самом городе разбиты новые скверы и парки. Город стал крупным железнодорожным узлом.

В 1991 году был открыт Туркестанский университет с 13 факультетами, в 1993 году переименованный в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссави, в котором одновременно обучается более 20 тысяч студентов. Не так давно в Туркестане открылся Университет туризма, гостеприимства и спорта.

Для успешного бизнеса создана свободная экономическая зона «Туркестан», дающая право на особый правовой режим с освобождением от налогов и таможенными послаблениями. Туркестанская область возглавила рейтинг лёгкости ведения бизнеса в Казахстане. Благодаря развитию туристической инфраструктуры Туркестан стал крупнейшим международным центром туризма и паломничества. По прогнозам специалистов, к 2030 году туристический поток к святыням города достигнет миллиона человек ежегодно.

Эксперты оценили действия казахстанских властей по возрождению Туркестана.

Фото: Айдос КОСУБАЕВ/tengrinews.kz

«Регион очень перспективен, в первую очередь, с точки зрения «экономики культурного наследия». В рамках такой экономики давно мыслят руководители территорий с богатым культурным наследием, например, во Франции, в Италии, концепция разрабатывается в США, Великобритании», – считает заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества российского Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Валентина Комлева. – «С этой точки зрения потенциал Туркестана очень высок. Смысл в том, что культурное наследие повысит экономическую доходность. При этом создание такого туристического хаба и культурного центра позволит не просто заработать государству, собрать деньги на поддержание памятников старины, но и активно развивать близлежащие территории, где достаточно много археологических памятников античности и позднего средневековья. Может возникнуть некий «полис роста». Это позволит поднять социально-экономический уровень жизни в регионе и обеспечит как прямую, так и непрямую занятость населения. Плюс там ещё хорошая и транспортная доступность – рядом международный аэропорт и железнодорожный вокзал, который, кстати, сам является памятником архитектуры.

Второй аспект связан с духовными составляющими. Ведь мусульмане не зря называют Туркестан «второй Меккой». Этот проект, на мой взгляд, важен в контексте поиска духовных основ для мобилизации общества Казахстана вокруг духовных и религиозных ценностей».

Выступая на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан «землей отцов, благословенным местом и родным очагом» всех тюркских народов: «Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясави и распространили тюрко-исламскую культуру в мире. Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясави и священным Туркестаном. Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом «Туркестан – духовная столица тюркского мира».