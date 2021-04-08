Фото: Евгений ТУМАШОВ

Идею нового проекта прозвучала в конце марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", когда один из победителей конкурса для школьников "Большая перемена" Иван Шишкин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением запустить подобный конкурс и для студентов. Переход от слов к делу не заставил себя ждать.

Студентам предложили сделать свой ход - разобраться со своей траекторией развития, познакомиться с сотнями единомышленников, отправиться в увлекательные экспедиции в города России и приложить руку к решению самых интересных задач от партнеров конкурса: крупных компаний и руководства регионов России.

"Студенты наверняка часто с этим сталкиваются: ты выбрал университет, смог поступить, но до конца ли ты уверен, что это твое настоящее призвание? Ведь наверняка у тебя есть и еще какие-то таланты, появляются новые интересы. Как сделать так, чтобы попробовать еще в разных возможностях, талантах и направлениях, ничем не рискуя и не перебегая из университета в университет? Конкурс "Твой ход" для этого", - отметил заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 июня на платформе твойход.онлайн. Первые этапы пройдут дистанционно - участники определят траекторию развития с помощью специально подготовленного тестирования, пройдут образовательный модуль с ведущими экспертами, презентуют идеи и сформируют команды. С августа по октябрь состоится серия из 16 очных полуфиналов во всех федеральных округах страны, где участники в командах будут решать кейсы, сформированные регионами и ведущими компаниями. 200 победителей будут определены в финале, который пройдет в Москве в ноябре. Каждый победитель конкурса «Твой Ход» получит 1 миллион рублей на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или грант на стартап.

Студенты смогут предложить свои идеи в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий и других направлениях. Конкурсанты будут выбирать из треков: «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое» и т.д., которые поддержали СБЕР, ВЭБ.РФ, "Росатом", "Норникель", "Сибур" и другие ведущие компании.

“Предприятия “Норникеля” сосредоточены в арктической зоне, и участники конкурса получат возможность проявить себя покорителями Севера. В ближайшие годы будет развернута большая программа реновации в Норильске с миллиардными бюджетами, и нам нужны новые идеи, будем конкурировать за ваш интеллектуальный ресурс”, - отметила старший вице-президент “Норникеля” Лариса Зелькова.

"Очень важно поменять сознание по теме экологии. Будем решать кейсы по треку "Береги природу", и ждем победителей на Камчатке", - отметил глава региона Владимир Солодов.

Одна из возможностей конкурса – путешествия и знакомство с Россией, которые предоставят ведущие компании и регионы, а Ростуризм подготовил специальную программу. «С прошлого года у нас работает специальная программа – туристический кешбэк. Мы сейчас прорабатываем, чтобы самые активные участники конкурса "Твой ход" смогли бы с повышенным кешбэком круглый год путешествовать по нашей стране. Также готовим специальные туристические маршруты для участников», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Вместе со запуском конкурса “Твой Ход” был дан старт и новому студенческому треку конкурса "Лидеры России". Заявки на него принимаются до 26 апреля на сайте лидерыроссии.рф.