Лариса Долина пришла в бешенство Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лариса Долина - одна из немногих певиц, которые могут похвастаться диапазоном голоса в пять октав. Вот уже несколько лет 65-летняя артистка возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Появляется звезда и в различных шоу. Правда, появление кумира миллионов в программе Максима Галкина обернулось грандиозным скандалом.

Лариса Долина пришла в бешенство, услышав, как поет 19-летняя блогерша Валя Карнавал. Знаменитая певица набросилась с критикой на девушку в эфире шоу "Музыкалити" Максима Галкина. "Ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, а называешь себя звездой", - безапелляционно заявила признанная дива.

Валя попыталась пролепетать, что у нее нет музыкального образования, но зато есть около 14 миллионов подписчиков в TikTok. В ответ Долина осадила собеседницу. По словам артистки, к таланту это не имеет отношения. Да и при поступлении в учебное заведение количество подписчиков не имеет никакого значения, а вот учиться управлять своим голосом необходимо.

Лариса Александровна заявила, что Валя не в состоянии попасть ни в одну ноту. "Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих на кухне! Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!", - гневалась знаменитость.

Лариса Долина закатила грандиозный скандал на шоу Максима Галкина

Королева джаза также раскритиковала Егора Крида. Артистка посчитала, что имидж музыканта не похож на внешний вид настоящего мужчины. "Я вижу настоящего мужчину без вот этого лака для ногтей! Мужчина и накрашенные ногти - несовместимые вещи. Для меня", - сказала, как отрезала прима.

Но окончательно артистка вышла из себя, послушав песню "На, попей" группы "длб". "Макс, можно я уйду? Мне все это неинтересно и неприятно. Это все паноптикум какой-то - разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда", - не сдержалась Лариса Александровна.

Галкин попытался убедить Долину, что взгляды на искусство и музыкальные вкусы у всех разные. Однако артистка категорически не согласилась с этими доводами. Она заявила, что петь и получить признание за это могут только те, кто имеет голос и талант. По ее мнению, двух правд в искусстве быть не может - человек либо умеет петь, либо нет.

"Лариса - ты идеальный человек для нашего шоу, мы как раз хотим увидеть конфликт поколений, а все приходят сюда и начинают хвалить друг друга. Если ты кинешь в Валю торшером, то у нас будут сумасшедшие просмотры!" - в какой-то момент заявил супруг Аллы Пугачевой. Таким образом Максим попытался немного сгладить конфликт. Долина в итоге осталась в студии.