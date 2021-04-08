Размером с две Германии: Россия увеличивает свою территорию в Арктике на 700 тысяч квадратных километров

В ООН зарегистрирована заявка нашей страны на обладание дополнительными участками дна Северного ледовитого океана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за глобального потепления в Арктике начали активно таять льды, обнажая для использования несметные запасы нефти и газа, скрытые в этом регионе под океанским дном.

За право обладать этими богатствами развернулась нешуточная борьба между полярными державами (помимо России это США, Канада, Норвегия и Дания, владеющая Гренландией). Но чтобы застолбить право на добычу полезных ископаемых на конкретных участках, надо доказать, что геологически они связаны с материковой территорией.

Россия еще в 2015 году подала заявку в ООН на увеличение площади нашего шельфа в Арктике на 1 миллион 191 тысячу квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Объем запасов углеводородного сырья там оценивается почти в пять миллиардов тонн условного топлива.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежное государство может предъявить свои права на шельф (мелководную окраину материка) максимум в пределах 350 морских миль от берега. Но это ограничение не применяется к подводным возвышенностям, если они признаны «естественными компонентами» окраины материка.

Россия предоставила подробные научные изыскания, доказывающие, что подводный хребет Ломоносова, протянувшийся от Новосибирских островов через Северный полюс в сторону Канады и Гренландии, а также расположенное восточнее поднятие Менделеева являются продолжением евразийского материка и, следовательно, не подпадают под 350-мильный лимит.

Пока в ООН рассматривали эту заявку, Москва не дремала и 31 марта нынешнего года без лишнего шума подала в ооновскую Комиссию по границам континентального шельфа дополнительную просьбу на обладание участками дна океана вблизи Северного полюса площадью в 705 тысяч кв. км. В доказательство представила результаты геофизических и геологических исследований, свидетельствующих, что эти участки являются естественными «довесками» к российскому материковому шельфу.

На Западе неожиданный российский демарш вызвал шок. «В случае положительного рассмотрения Комиссией заявки России она получит исключительные права на все природные ресурсы морского дна, такие как нефть и газ, а также возможность регулировать морское движение в этом районе», - заявил директор Центра пограничных исследований при Даремском университете в Великобритании Филипп Стейнберг.

Но согласятся ли эксперты ООН с притязаниями России?

- У нас уже есть успех в этой комиссии, когда шельф Камчатки в Охотском море перестал быть международными водами, куда раньше весь мир как на базар ходил ловить нашу рыбу. Есть там и залежи углеводородов. Такого же решения мы ждем и по арктическому шельфу, - считает замдиректора института географии РАН Аркадий Тишков. - Сейчас, когда мы провели десятки экспедиций, сделали все необходимые измерения глубин, забор донных отложений, замеры, исследования, обоснование является серьезным. Поэтому я жду положительного решения в течение нескольких месяцев.