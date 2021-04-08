Татьяна Буланова: «Манижа – прекрасная девушка. Я рада, что она будет представлять Россию на «Евровидении»

Ее хиты «Не плачь», «Ясный мой свет», «Скажи мне правду, атаман», «Колыбельная» люди помнят и поют по сей день Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте свой день рождения отметила петербургская певица, обладательница проникновенного голоса Татьяна Буланова. Ее хиты «Не плачь», «Ясный мой свет», «Скажи мне правду, атаман», «Колыбельная» люди помнят и поют по сей день.

Певица рассказала kp.ru о том, что происходит в ее жизни и творчестве. Выяснилось, что совсем недавно Татьяна записала дуэт с Манижей, о которой много сейчас говорят в связи с «Евровидением-21», на котором та будет представлять Россию.

— Манижа мне очень нравится, замечательная исполнительница и автор, — признается kp.ru Татьяна Буланова. — Я люблю эксперименты. И вот мы с ней сделали вместе кое-что любопытное. Кстати, она сама меня нашла. В прошлом году я побывала в гостях у журналистки Катерины Гордеевой — в ее YouTube-шоу «Медузы». Интервью выложили в интернет, а после этого мне перезвонила Катя и сказала, что со мной хочет связаться Манижа. Я согласилась.

Мы познакомились и сразу нашли общий язык. Манижа показала мне несколько своих песен и сообщила о желании записать со мной новый трек. А потом так получилось, что мы с ней вместе поучаствовали в одном номере на новогоднем огоньке «Квартирник у Маргулиса» на НТВ. У Евгения в гостях была питерская группа «Аффинаж», а мы с Манижей подпевали ребятам. В процессе этих съемок я поняла, что она очень активный человек. Я, к примеру, в этом плане пассивная — сказали, будет так и так, и я соглашаюсь. Она же в хорошем смысле слова скрупулезная, дотошная. Проверяет, чтобы звук был хороший и так далее, относится к делу с любовью и при этом предельно внимательно. Так вот мы с ней в итоге записали дуэт. На мой взгляд, получилось позитивно и интересно. Я дала послушать своему младшему сыну — он пришел в восторг! Но пока больше ничего сказать о песне не могу. Потому что она не моя. Сейчас, понятное дело, Манижа посвящает все свое время подготовке к конкурсу, а я ее не отвлекаю.

— Но вы говорите, что ваш дуэт с Манижей можно назвать экспериментом?

— Для меня — да. А вот для нее это, пожалуй, традиционная работа (смеется.) В любом случае я вполне довольна тем, что получилось.

Татьяна Буланова и Манижа на «Квартирнике у Маргулиса»

— Кстати, а как вам песня «Русская женщина», с которой Манижа отправится представлять Россию на «Евровидение»?

— Вы знаете, мне она понравилась. Да, я видела негативные комментарии после ее победы в отборочном туре. Но хочу сказать, что мне и песня группы Little Big «Uno» пришлась по вкусу в прошлом году. И тоже вначале там столько грязи было. Видимо, это какая-то тенденция наша национальная. Сначала облить, а потом уже разобраться, что к чему. Если ребята получили бы первое место, их бы, конечно, потом признали. Мы сами с группой «Летний сад» проходили что-то подобное. Сначала нас тоже не баловали положительными отзывами. Говорили: «Непонятно, кто там играет, кто поет — мальчики или девочки». А потом приняли, полюбили.

Могу сказать, что лично я очень рада, что представлять Россию будет именно она. Я буду за нее болеть. Манижа — прекрасная девушка и замечательный музыкант. У нее потрясающий вокал. Хотя, надо заметить, «Евровидение» — все-таки не конкурс вокалистов, это конкурс песни. И мне тем более импонирует то, что Манижа большую часть своей композиции исполняет на русском языке. Я вообще считаю, что «Евровидение» — конкурс национальной песни, где каждая страна рассказывает о себе. Зачем же, в таком случае, петь все песни на английском? Да, с одной стороны, ее все поймут, но с другой, это уже не так интересно. Таким образом, то, что Манижа поет на русском языке — несомненный плюс. Уже хотя бы из-за этого за нее нужно болеть.

— А как относитесь к тому, что в ее песни намешаны разные жанры?

— Это здорово. Помните, пару лет назад победила израильская исполнительница Нета Барзилай? Так вот в ее песне я ничего не поняла. Но она победила. А мне кажется, что важен как раз смысл песни, то, как она преподносится. Так вот в песне Манижи присутствует некая ирония, и темы затронуты серьезные.

— Татьяна, в московском клубе «1930 Moscow» 20 мая у вас пройдет концерт. Чему посвятите выступление?

— Это будет просто очередная добрая встреча с моими московскими поклонниками. Потому что я, к сожалению, в Москве выступаю гораздо реже, чем в Петербурге. Такой светлый концерт с весенне-летним настроением. А самое главное — он клубный, то есть там все смогут танцевать. И это здорово!

— Наслышаны, у вас в ближайшее время должен выйти новый альбом. Это так?

— Да, он готовится к выходу. А вот точную дату выхода назвать не могу. Это раньше, лет 20 назад, все было четко, отлажено. А теперь что-то выходит на электронных носителях, что-то на физических — причем, все в разное время.

— А какие песни ваши поклонники услышат на новом диске?

— Тоже точно не скажу. Просто не помню. У нас предыдущий альбом вышел где-то года два назад. И с тех пор я постоянно что-то записывала, а потом отдавала директору — отбором композиций занимается он. Так что единственное, в чем точно уверена, так это в том, что песни на альбом набраны, даже больше, чем нужно. Уже можно к следующему релизу готовиться (улыбается.) Хотя, пожалуй, скажу и еще одно — на новом альбоме будет много композиций абсолютно неизвестных авторов. Даже от совершенно непрофессиональных композиторов, как, к примеру, песня «По радиоволнам». Она настолько красивая и какая-то такая светлая, что я не смогла пройти мимо. В последнее время мне вообще присылают много проб пера начинающие авторы, любители. И песни их получаются в итоге очень красивыми, классными, живыми, трогающими за душу. И по музыке, и по тексту. Так что я всегда с удовольствием выслушиваю все то, что мне присылают. Иногда из этого получаются настоящие хиты.

Певица рассказала о семье, работе и новом альбоме Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

— Татьяна, вы 6 марта отметили свой день рождения на концерте в Петербурге. И спели там дуэтом со своим другом, актером Артемом Анчуковым, который также был и ведущим концерта.

— Да. У нас с Артемом вышла уже вторая совместная песня. Первая называется «Разные судьбы», а та, премьера которой состоялась на концерте в «Тинькофф Арене», носит название «Мосты». Эту очень красивую, питерскую, такую прямо родную композицию написал Борис Шишкарев, артист, который работает под псевдонимом Алла Браун.

— Вторая совместная песня… Если так пойдет и дальше, вы скоро и вовсе выпустите с Артемом целый альбом дуэтов. Это возможно?

— В первую очередь, Артем все-таки актер, ведущий, ринганонсер. И пение для него, пожалуй, является хобби. Поэтому насчет альбома, конечно, говорить рано. (Смеется.) Это мне легко, я порой записываю по несколько песен в день! Но честно сказать, Артем меня сильно удивил. Обычно, когда человек впервые приходит на студию, он начинает волноваться, зажиматься. У Артема же все получилось с первого раза. Стопроцентное попадание в ноты!

— В конце прошлого года многие СМИ приписывали вам роман с Артемом. Скажите, он действительно тот, в кого вы сегодня влюблены?

— Нет. (Смеется). Мы с Артемом просто хорошие друзья. И соседи, к тому же — живем через пару улиц друг от друга. Подружились с Артемом лет семь назад. А когда-то он был моим фанатом. Артем родился в Вологде, провел там детство. Там же учился в школе. Рассказывает, что однажды даже сбежал с урока алгебры на мой концерт. (Смеется.) А еще я как-то была у него в гостях, и он показал мне фотографии — одна 1994 года, а другая 1997. Так вот на них мы с ним запечатлены вдвоем. Естественно, я его в то время совсем не помню — там было много желающих сфотографироваться. Но такой вот любопытный факт.

Познакомились мы с ним на одном мероприятии, которое он вел в Петербурге. Потом пересеклись еще раз, еще, подружились. После чего выяснилось, что еще и живем недалеко друг от друга. Так что периодически стали прогуливаться вместе. Но молодой человек у меня совершенно другой. Он занимается предпринимательской деятельностью, немного младше меня. Артем, кстати, тоже его знает. Но большего пока сказать не могу. Пусть сохранится интрига (Улыбается.)

— Чем ваш новый избранник привлек внимание?

— Он очень как-то по-мужски себя ведет. Я не знаю, что там будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне. Несмотря на то, что я два раза была замужем, у меня еще не было подобных отношений. То есть поначалу появлялось, но потом куда-то быстро улетучивалось. А тут я сразу поняла — это мой человек. Так что на сегодняшний день он для меня — мужчина с большой буквы. Меня привлекло в нем уважительное отношение к женщине, порядочность, взгляды на жизнь. Пока у нас все замечательно, надеюсь, так будет и дальше. Кстати, мой молодой человек — бывший спортсмен. Он очень любит спорт и приучает к нему меня. И я делаю над собой усилия, хотя в принципе спорт не люблю. (Улыбается.) Порой чувствую себя дискомфортно, плохо. Но понимаю, что заниматься надо — это полезно. И он мне говорит: «Это же такая приятная усталость, после занятий». Так что я стараюсь перебороть свою лень и нежелание. Хотя и вынуждена признаться, что эндорфины после спортивной тренировки у меня совершенно точно не выделяются. Наверное, у меня нестандартый организм. (Смеется.)

В марте свой день рождения отметила петербургская певица, обладательница проникновенного голоса Татьяна Буланова Фото: Мила СТРИЖ

— Говорят, вы недавно стали посещать занятия по боксу? Как увлеклись? И почему выбор пал именно на этот вид спорта?

— Это на самом деле очень громко сказано. Просто у нас в районе открывался один салон фитнеса и красоты — и я по совету знакомого попала туда на презентацию. Там мне и предложили походить к ним на занятия и дали в качестве тренера одну хорошую девочку. Так я начала посещать салон раз в неделю. Мы выполняли комплекс упражнений на все группы мышц. А потом разговорились, и оказалось, что она сама занимается боксом — тогда-то я и попросила научить меня боксировать. Тем более что у них в зале есть груша. К слову, выяснилось, что у меня совершенно нет агрессии.

Знаете, обычно,перед тем, как боксировать, человеку говорят представить себе кого-то, кого он терпеть не может — и выплеснуть всю негативную энергию. Так вот у меня ее нет! В любом случае, бокс — это здорово. Он прекрасно держит в тонусе. И это, конечно, адский вид спорта, очень тяжелый.

— А назвать фанатом какого-то вида спорта вас можно? Того же бокса или, может быть, футбола?

— Нет. Я не фанат. То есть за тот же «Зенит», к примеру, в детстве болела. Было приятно, когда наша родная команда побеждала. Позже я вышла замуж за капитана команды (Владислава Радимова), познакомилась со многими футболистами лично — и тогда мне тем более было приятно наблюдать за их победами. У меня даже было ощущение, что я сама нахожусь на поле и пытаюсь забить мяч соперникам. (Смеется.) До сих пор помню матч 2007 года за титул чемпиона России. Они играли тогда против подмосковного «Сатурна». Я смотрела игру на кухне — выбегала в гостиную, вновь возвращалась на кухню и очень переживала! Счет был 1:0, шли последние секунды матча, а я торопила время, а потом так радовалась, когда «Зенит» все-таки победил. Кричала: «Ааа! Мы чемпионы!» Это был такой невероятный кайф, счастье, всплеск эмоций. Теперь же, когда в моей жизни все поменялось, я за матчами особенно не слежу, но все равно мне радостно, что есть такая команда. И если, допустим, им снова нужно будет сыграть какой-то ответственный матч, конечно же, буду болеть за них.

— Татьяна, расскажите, пожалуйста, о своих сыновьях. Ваш старший, Александр, еще не женился?

— Он уже давно живет с девушкой. Но официально пока брак не зарегистрировали. Я же стараюсь не влезать в их отношения — сами разберутся.

— А детей планируют? Вы бы хотели стать бабушкой? Как думаете, какая бабушка из вас получится?

— Это у них нужно спросить. (Улыбается.) Скажу так, как только это случится, я буду очень рада. Какой буду бабушкой? Думаю, приходящей. К примеру, моя мама была немного другой, она очень помогала мне с сыновьями — и с Сашей, и с Никитой, занималась ими. Я же буду бабушка работающая. Смогу решить какие-то материальные, организационные вопросы. Но вот прямо сидеть и опекать внуков вряд ли буду. Я и детей-то своих не опекала.

— Чем увлекается младший сын Никита? Кем хочет стать?

— Он учится в школе. Старается. Насколько знаю, ему нравится геометрия, математика. А еще увлекается компьютерами — программированием. И, конечно, играет в игры. У них есть целые группы по этим компьютерным играм. Но говорить о чем-то серьезном пока рано. У Саши тоже так было — вначале одно, потом другое, а в итоге вышло третье. Да и Никита совсем еще юный. Жизнь вообще очень интересная вещь. Как говорят: «Человек предполагает, а Господь располагает».

— Чем же сейчас занимается Александр?

— Есть такая сеть магазинов. И при них есть кофейни, бургерные Like market. Так вот он отвечает там за наладку машин, привозит им кофе и так далее.

— А вы подсказывали маленькому Саше какие-нибудь кружки, занятия? Или он высказывал предпочтения сам?

— Моя мама очень хотела, чтобы он научился играть на пианино. Она и меня отдала в свое время в музыкальную школу, и моего старшего брата. Так что к Саше приходил домой преподаватель. Я против не была. Просто видела, что сыну эти занятия не слишком нравятся. Он не подходил сам к инструменту, не открывал, не говорил: «Хочу играть». И все постепенно сошло на нет. А так, чем он только не занимался. В этом плане у него была судьба, как у меня — я тоже посещала множество спортивных секций. Впрочем, сама я все-таки закончила музыкальную школу. Но честно могу сказать, ничего мне она не дала. Даже, пожалуй, минусов больше. Потому что я теперь не могу слушать без содрогания звук рояля, когда он играет без сопровождения. Может быть, в музыкальной школе у меня развились какие-то комплексы. (Улыбается.)

«Красота – когда огонь в глазах»

— Татьяна, вы, прекрасно выглядите. В чем заключен ваш секрет?

— Главный секрет — стараться получать удовольствие от жизни. Во всем находить положительные моменты. Ведь вечно недовольное лицо с опущенными уголками губ, грустными глазами ни до чего хорошего не доведет. В глазах должен быть огонь! В жизни столько всего интересного. И если вам кажется, что как-то все не так, вам это только кажется. Просто найдите какой-то интерес. Пусть даже искусственно. Настройте себя на позитив — и все получится! А еще лично я стараюсь в обязательном порядке снимать макияж на ночь. Если же его не было, все равно очищать лицо, накладывать ночной крем. И по возможности пользуюсь услугами косметолога — сейчас огромное количество процедур, которые оттягивают поход к пластическому хирургу. И такими вот процедурами можно действительно оттянуть старение на несколько десятков лет.

Позитивный настрой

— Вы дали в Петербурге концерт в свой день рождения. Такие концерты — традиция многих ваших коллег. Вы тоже взяли ее на вооружение?

— Нет, традицией это не стало. Но иногда так действительно происходит. Знаете, лет 20 назад, организаторы концертов пытались сподвигнуть меня на то, чтобы я действительно начала давать концерты в свой день. Но я тогда была совсем молодой, у меня было множество друзей, и я не понимала, как можно в свой праздник выходить на сцену. Так что от предложения отказалась. Но со временем поняла, что в принципе это очень здорово, когда ты отмечаешь свой день рождения с поклонниками, с теми, кто пришел на концерт. В зале царит доброжелательная атмосфера, все радуются, разделяют с тобой положительные эмоции. Так что почему бы не отметить?

— Кстати, а как обычно отмечаете свой личный праздник?

— Встречаюсь с друзьями в каком-нибудь ресторане или в кафе.

— Застолье обязательно?

— Ну конечно. Но главное не переборщить. (Улыбается.)

— В определенном возрасте люди перестают ждать дня рождения. Ощущают, что становятся старше, у них появляется депрессия. Как это проходит у вас?

— У меня, видимо, детство еще из одного места не ушло, потому что я всегда с нетерпением жду любого праздника, будь то Новый год или День рождения. Я до последнего верю, что со мной непременно произойдет какое-то чудо и что год будет таким, о каком я всю жизнь мечтала. Я уверена: как себя настроишь — в преддверии праздника, любого дела, любого мероприятия — так все и случится. Поэтому старайтесь настраивать себя на хорошее, и тогда все будет замечательно!