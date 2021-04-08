«Чтоб взбодрить народ»: Тулеев признался, что заставлял чиновников переодеваться в йети

Экс-губернатор Кемеровской области рассказал у себя в соцсетях, как вводил в заблуждение простой народ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аман Тулеев - известный и могучий экс-глава Кемеровской области с более чем 20-летним стажем. Ушел он в отставку не так давно, всего 3 года назад, сразу после пожала в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». И уже взялся за мемуары. Правда пока в формате воспоминаний в соцсетях. Но некоторые его откровения в глазах обывателя выглядят весьма неоднозначно. Например, о том, как чиновниками была придумала и подогрета легенда про снежного человека, обитающего в Кемеровской области.

- Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал (главе Таштагольского района, — ред.) Владимиру Макуте: "Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали — до одного миллиона человек в год, — это здорово. Но мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить — покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь.»

Правда, как признается Тулеев, изначально он и сам поверил в рассказы охотников, уверяющих, что встретили в глухих местах йети. И даже поехал на своем снегоходе в сторону Азасской пещеры, чтобы найти следы двухметрового, заросшего шерстью великана. Но ничего не нашел. Кроме идеи по развитию туризма.

И даже специальный приказ был издан о призе в миллион рублей тому, кто найдет следы йети. С того времени, с 2010 года, в Горной Шортии даже стали официальный праздник отмечать — День снежного человека, приуроченный, естественно, к открытию горнолыжного сезона. А чтобы взбодрить народ Тулеев на полном серьезе предлагал местным чиновникам запустить бутафорского йети.

«Владимир Николаевич (говорил Тулеев Макухе, - ред.), ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь,» - признался теперь экс-губернатор в Instagram. - «Как уж там Макута выкручивался, не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался. Кроме того, чтобы человек, изображавший йети, не пострадал, людям объясняли, что для получения награды снежного человека нужно брать только живым».