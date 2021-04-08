Вкуснее, дольше, ценнее

Приём заявок на конкурс «УМНИК-Черкизово» был начат ещё в ноябре. И за это время поступило 168 заявок. В финал вышли 22 работы. А победителей должно быть только пятеро.

- Это самое большое количество поданных заявок, в других конкурсах по линии биотеха, как правило, в два раза меньше, - признался заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Андрей Микитась.

- Нам приятно, что конкурс «УМНИК-Черкизово» вызвал такой живой интерес у студентов, университетов, людей, которые занимаются исследованиями, - заявил, открывая мероприятие, руководитель управления по исследованиям и развитию, член правления Группы «Черкизово» Армен Погосян.

Умник, в данном случае, не просто синоним способного и талантливого человека. Расшифровывается это слово, как «участник молодёжного научно-инновационного конкурса». Программе – больше 10 лет, и за это время было поддержано более 18 тысяч молодых исследователей.

Этот конкурс - особенный. Ведь биотех – сейчас одно из самых перспективных направлений в науке. К тому же у этого конкурса был самый большой грант в истории - 800 тысяч рублей: 500 тысяч от Фонда содействия инновациям и дополнительные 300 тысяч от Группы «Черкизово».

- Такая дополнительная финансовая поддержка позволит проектам стать более проработанными, получить ценные советы от ведущих специалистов «Группы Черкизово» и с высокой вероятностью найти своего потребителя, - считает Андрей Микитась.

- Мы поддерживаем инновации, творчество и полёт мысли молодых. Только ваша научная мысль сможет спасти человечество, - напутствовал участников директор научно- испытательного центра Группы «Черкизово» Сергей Шаповалов. В его центре, между прочим, даже конкуренты заказывают исследования для себя.

Всё-таки здорово, что финал прошёл в «живом» режиме. Каждое следующее выступление казалось ярче предыдущего. Ребята с блеском в глазах отстаивали свои проекты, не боялись спорить и удачно избегать ловушек, которые им порой ставили члены жюри, в которое вошли представители Группы «Черкизово», Фонда содействия инновациям, ФНЦ им. В.М. Горбатова и фонда «Иннопрактика». И даже коварный вопрос: «Вот вы говорите, что вашему проекту нет аналогов в мире. А может он тогда и не нужен?», - не ставил участников в тупик. Многие были готовы запустить свои проекты в производство хоть завтра.

Названия некоторых предложенных молодыми учёными тем звучали весьма «аппетитно». Тут и разработка технологии производства сырокопчёных колбас с повышением биологической ценности, и проекты по увеличению срока годности как мяса, так и полуфабрикатов. Так и хотелось предложить им: рассказывайте ещё, не останавливайтесь.

Интересных работ оказалось так много, что жюри решило: победителей будет не пять, а семь. Они получили не только денежные гранты, но и возможность пользоваться оборудованием Научно-испытательного центра «Черкизово» и посещать предприятия Группы в разных регионах России. А некоторым финалистам поступило предложение о работе в компании.

Сказано

Армен Погосян, руководитель управления по исследованиям и развитию, член правления Группы «Черкизово»:

- Здорово видеть полный зал молодых ребят с горящими глазами - будущих учёных. Последние 10 лет мы испытывали кадровый голод: в вузах не было профильных образовательных программ или если они и были, то шли вразрез с потребностями нашей индустрии. Но на сегодняшний день мы видим, как много делается для воссоздания научного потенциала прикладного характера. И конкурс «УМНИК-Черкизово» - это, безусловно, важный шаг.

По заявленным темам, по выступлениям, чувствуется, что интерес возрождается. Участники пытаются найти научную новизну в своих работах. Это не избитые темы из прошлого. Многие из них конкурируют с проектами международного уровня, используя опыт Европы, Северной Америки, Японии. На конкурсе представлено немало уникальных для нашей страны работ, наверное, потому, что такой простор в переработке мяса есть только в России. Разнообразия колбасных изделий, подобного тому что, производит группа «Черкизово», нет нигде в мире. Радует, что конкурсанты своими проектами смогут восполнить тот пробел, образовавшийся за последние годы.

Внутри своей команды мы заранее изучили ряд работ, и я сделал себе пометки напротив некоторых с комментарием: нам они нужны. Эти проекты имеют реальные коммерческие и экономические перспективы для внедрения на наших предприятиях.

Андрей Микитась, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям:

- Это наш первый опыт сотрудничества с «Черкизово», а вообще уже третья площадка, на которой мы отбираем победителей в области биотеха. Важно, что крупный бизнес готов им предоставить те возможности, которые мы им не можем предложить. Уверен, что Группа с помощью этого конкурса получит приток свежих идей, а директор научно-испытательного центра Сергей Шаповалов поделится своим опытом и поможет молодым ученым эффективно реализовать свой потенциал.