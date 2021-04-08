Зеленый банан - обман дальних стран

В магазинах исчезли бананы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы не пойдем сегодня на пляж: будем пить коктейли со льдом и купаться в бассейне. У моего младшенького аллергия на ананасы, наш профессор сказал: «Все пройдет, когда пройдут ананасы». Странно, как это ананасы могут пройти...

С сентября хожу и повторяю этот монолог Клары Новиковой (после фразы про ананасы зал валился со смеху) - и не решаюсь поделиться с аудиторией своим наблюдением. Боюсь, что меня подвергнут обструкции за отсутствие патриотизма.

Ну, на счет «три»…

В магазинах исчезли бананы!

Фух! Выговорила.

С прошлого года, с зимы, ни в одном магазине, ни в дешевой «Пятерочке», ни в дорогом «Перекрестке» нет нормальных бананов: лежит этот зеленый силос, который я сначала с презрением отвергала: «Фу, какой ужас завезли! Купим в другой раз», - и на который я теперь смотрю со страхом. Понимаю, что другого раза не будет.

Здесь надо признать, что наша Ганя балована: с начала нулевых я брала только ярко-желтые свежие фрукты без гнили в коричневых крапинках-веснушках, так называемые «тигровые» бананы. Они самые спелые, мягкие, как сливочное масло, а аромат... Если любимых «крапчатых» не было, я просто пропускала этот пункт в списке покупок.

Чтобы бананов не было год, я и представить себе не могла...

Наши мамы, покатывающиеся над монологом Новиковой, могли.

Едем дальше.

С осени мой ребенок просит ананас, втемяшилось ему. С осени я перебираю на всех рынках, в «Ленте» и «Билле» ярко-зеленые или воняющие дрожжами сгнившие коричневые фрукты.

О, я прекрасно помню, что с ананасами и в нулевые было непросто: приходилось побегать, чтобы найти остро пахнущую оранжевую "шишку"! Дня два.

А теперь - полгода не хватает.

И, наконец, последняя глупейшая история. Когда в феврале я лежала в больнице, то попросила мужа передать мне ананасовый сок, я его обожаю. Муж передал невнятный компот в тетрапаке (бренд указывать не стану, все знают фирмы, которые разводят воду с сахаром), и я удаленно настучала ему по голове: «Дорогой, ты чего? Нормальный сок только вот такой и вот такой, я сто раз говорила!»

Несчастный муж рассказал, что обежал пять (ПЯТЬ) супермаркетов в километре от дома, СОКА НЕТ НИГДЕ. Другие стоят, но не ананасовый.

Не поверила. Проверила. Оказалось, правда...

Мы не пойдем сегодня на пляж, короче. Будем делать коктейли со льдом и купаться в бассейне.

Нашим мамам вольно было покатываться со смеху в конце 80-х: это действительно смешно, когда супердержава не может обеспечить население штанами и продуктами, странно, стыдно… При этом у хохочущих была уверенность в завтрашнем дне, бесплатные квартиры, право на труд плюс окрыленность и свобода Перестройки.

Потом артистка читала монолог в 90-х, и все опять валялись: предприятия рухнули, вокруг братки с паяльниками и многомесячные невыплаты зарплат - и появившиеся фрукты никому не по карману! Вот ржака!

А у меня, похоже, с юмором проблемы. Поманивший в 14-м году Советский Союз возвращается не защитой народных интересов, а только дефицитом. Зеленый банан – обман дальних стран.

И нет у меня ни надежды на будущее, ни ужаса перед настоящим.

КОММЕНТАРИЙ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ

«Дооптимизировались»

Обозреватель «КП» Елена Оодинцова выясняла, почему любимое лакомство россиян теперь еще приходится поискать по магазинам

Дефицитом бананов, начиная с лета, нас пугали уже неоднократно. В феврале, например, рассказывали о возможных проблемах в связи с неурожаем в Эквадоре. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) проблему отрицали: других поставщиков достаточно. Корреспондента «КП» эксперты тогда тоже попытались успокоить: возможны кратковременные перебои в связи с изменением схемы поставок и скачки цен в рамках 10%, но никак не дефицит. Это про бананы. По поводу других, более дорогих заморских плодов и фруктов ситуация рисовалась похуже — ряд магазинов от них просто отказывается из-за падения платежеспособного спроса.

А что сейчас? Прошлась по окрестным магазинам.

В ближайшем «Мираторге» бананы есть - желтеют красивой горкой. В «Перекрестке» тоже, но из нескольких разных видов от разных поставщиков, которые там были летом, остались одни, по 70 руб. (точнее, 69,99 руб., но это понятная маркетинговая уловка). «Вкусвилл» - тоже есть, 88 руб./кило (и стабильно, я их там каждую неделю покупаю). А вот в «Пятерочке» - какие-то подгнившие остатки, которые никто не берет. Зато цена — 63,99 руб.

Уж не эти ли 20 рублей разницы в цене — причина «дефицита»: исчезают не бананы как таковые, а именно дешевые бананы?

Кстати, что там у нас с ананасами? Вот в «Перекрестке» красавец лежит, ананас Gold — 559,9 рублей за штуку. Надо ли объяснять, почему такие отсутствуют в «Пятерочке»?

- Каких-то серьезных причин для дефицита бананов нет, - рассказал kp.ru председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Но и сам иногда сталкиваюсь с проблемой, что приходишь в магазин, а ящик с бананами пуст. На то есть ряд причин простых, никак не связанных с Эквадором и другими поставщиками. Одна из них — оптимизация персонала, которую провели почти все магазины. Ну и дооптимизировались. Когда идет наплыв народа, очень ходовые товары — так не только с бананами - не успевают выкладывать, потому что некому. Этим должен заниматься человек, который одновременно сидит на кассе. Или сознательно хорошие бананы не выкладывают, в надежде, что, может, кто-то раскупит лежащие в зале подгнившие. Если потратить время, найти продавца и потребовать принести нужный товар — бананы приносят, сам так делаю.

Как следует из отчета «Фрукты в России» аналитического агентства Euromonitor International (занимается глобальными рыночными исследованиями), продажи бананов в 2020 году у нас даже подросли. За счет снижения потребления более дорогих фруктов: киви, ананасов, авокадо, манго и т.п. По данным BusinessStat, в 2020 году розничные продажи свежих фруктов в России сократились на 6,5% по сравнению с 2018 годом (при том, что до этого они только росли). Причины — падение доходов и рост средней розничной цены фруктов в целом (на 18% в 2020 году по сравнению с 2019 годом). Будешь тут сметать с полок бананы — как говорится, хоть что-то.

- Если в какой-то торговой точке исчезли ананасы или другие не самые дешевые фрукты, в этом нет ничего особо удивительного, - продолжает Андрей Карпов. - Это означает только то, что в этом конкретном магазине их стали мало брать, и магазин перестал их закупать. Бизнес-схема магазинов эконом-класса такова, что товар должен продаваться максимально быстро, а риски, что какой-то продукт испортится и пропадет, сведены к минимуму. В торговых сетях средней ценовой категории и выше - схема другая. Там больше торговая наценка, в нее заложен в том числе и риск того, что какие-то товары — например, не самые дешевые фрукты — не успеют раскупить и они испортятся. Поэтому эти сети могут позволить себе более широкий ассортимент, включая ананасы.