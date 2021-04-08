Восточная сказка с несчастливым концом: У отца требуют миллион евро за встречу с дочкой

Катя устраивала истерики, угрожала Флориану полицией и разводом.

- Я хочу к папе, - плаксиво канючила маленькая Маша, глядя в окно иллюминатора.

- Крошка, представь, что мы отправляемся навстречу самым прекрасным приключениям, - уговаривала вкрадчиво мама Катя. - Тебе понравится!

Машенька крепче прижала плюшевого зайца и замолчала. В тот момент, когда самолет брал курс на Дубай, в Москве папа Флориан сбился с ног, пытаясь отыскать исчезнувшую жену и дочку.

VIP-НЕВЕСТА

Флориан Шнайдер перебрался в Россию из Германии еще в конце 90-х годов, стал преуспевающим юристом. Как подобает состоятельному человеку увлекся искусством, начал собирать коллекцию живописи. Но в 2015 году он даже представить не мог, как кардинально изменится его жизнь после встречи с молоденьким искусствоведом Екатериной. Их познакомила общая подруга Эльвира, которая теперь только разводит руками. Девушка признается, что, оказывается, она совсем не знала «подругу».

У отца требуют миллион евро за встречу с дочкой

Шнайдер хотел инвестировать в искусство и искал специалиста, который помог бы ему посетить закрытую выставку современного искусства в США. Красавица Катя организовала поездку и VIP-проход и сама отправилась с юристом. После этого путешествия все и началось.

Катя была само совершенство. Жила в лофте на Кутузовском, крутилась в арт-тусовке, постоянно ездила в свой любимый Берлин. Бредивший семьей, Флориан был покорен девушкой, а та отвечала немцу взаимностью. Вместе они отправились в Белоруссию, где жили родители Кати. Родные пришли в восторг от жениха и благословили молодых.

Флориан Шнайдер перебрался в Россию из Германии еще в конце 90-х годов, стал преуспевающим юристом.

СВАДЬБА НА СНОСЯХ

Свадьбу сыграли в Москве уже летом - Катя в тот момент уже была беременна. Очень скоро на свет появилась дочка Машенька. Малышка стала долгожданным ребенком для Флориана.

Поначалу в семье не было никаких проблем. Флориан обеспечивал жену с ребенком всем, особо не интересуясь, куда идут деньги. Он арендовал коттедж в Подмосковье, нанял прислугу, горничных, няню, личного водителя для Екатерины.

- Катя все время просила денег: то на ремонт ее квартиры, которой, как оказалось, никогда не было, то на лечение родственников, то сестра попала в полицию… - вспоминает сейчас юрист. - Катя занималась своими проектами, которые не приносили дохода, но при этом требовали кучу времени и финансовых вложений.

Крохотная дочка никогда не была препятствием для Екатерины. Ее жизнь с появлением ребенка не изменилась: Катя моталась за счет мужа в Европу на арт-выставки или на альпийские курорты с подругами, а Флориан оставался в Москве с Машей.

Ребенка увезли в Дубай, когда его мать связалась с фальшивым шейхом

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

Год назад Шнайдеру надоело терпеть выходки жены, и он настоял, чтобы они оформили брачный договор. Согласно ему, в случае развода Екатерине полагалась сумма в размере 40 млн рублей, а также ежемесячные алименты на содержание дочери.

В семье участились скандалы. Катя устраивала истерики, угрожала Флориану полицией и разводом. Иногда дело доходило до рукоприкладства, женщина швыряла в супруга все, что попадется под руку.

Последней каплей стала переписка. Флориан случайно обнаружил в одном из мессенджеров сообщения, адресованные Кате, от некого араба. Им оказался 38-летний наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед аль Мактум! И вот к нему и улетела Екатерина в декабре, прихватив с собой ребенка.

- Кто в здравом уме может предположить, что наследный принц женится на ней?! - возмущается Флориан, уверенный, что за «арабским шейхом» скрываются обыкновенные мошенники. Они уже и так вытянули из Екатерины 200 тысяч евро под предлогом взноса за вхождение в состав правящей династии. Подобное выглядит абсурдно: одна из яхт Хамдана оценивается в 400 млн долларов, а его состояние - от 5 до 13 млрд долларов.

Последней каплей стала переписка. Флориан случайно обнаружил в одном из мессенджеров сообщения, адресованные Кате, от некого араба.

МИЛЛИОН ЕВРО ЗА ВСТРЕЧУ

Российский суд развел немца Флориана и белоруску Катю заочно. А затем определил, где временно будет жить маленькая Маша. Хотя до этого адвокаты Екатерины приводили в качестве аргумента некое заключение психолога, который утверждал, что «ребенок относится к папе индифферентно».

В суде сотрудники опеки выступили на стороне папы. Припомнили Екатерине, что во время телефонных переговоров, она называла супруга «фашистом», рассказывает «КП» адвокат немца Марина Дубровская.

Узнав о решении суда, Катя удивилась, почему российское правосудие вершит ее судьбу, поскольку она резидент ОАЭ и к России уже не имеет никакого отношения. Женщина даже заявила, что никогда больше не вернется в Москву.

Российский суд развел немца Флориана и белоруску Катю заочно. А затем определил, где временно будет жить маленькая Маша.

Скучать в Дубае Кате не приходится, - к ней прилетела мать и няня. С бывшим мужем женщина отказывается общаться, не показывает дочь и выходит на связь только во время судебных слушаний.

- Нет гарантий, что ребенок в безопасности, что ее не удерживают в ОАЭ силой, - признается Марина Дубровская.

В конце декабря мужчина получил от Екатерины сообщение, в котором она выдвинула новое условие: за встречу с Машей он должен заплатить ей миллион евро.

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