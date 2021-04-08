Путин скомандовал ФАС - проверить цены на жилье

Владимир Путин решил проверить - как исполнена работа по посланиям 2019 и 2020 годов. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

21 апреля Владимир Путин выступит в Посланием Федеральному собранию. А накануне он решил проверить - как исполнена работа по посланиям 2019 и 2020 годов. Но попросил вице-премьеров, которые отчитывались, рассказать не только о достижениях, но и об ошибках, чтобы «поправить механизмы» при будущей работе.

НАДО БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЕЕ

Вице-премьер Татьяна Голикова пожаловалась Путину, что не удалось построить запланированные 190 тысяч новых мест в яслях. Причина — коронавирус. 10% заложенного бюджета были «отвлечены» на борьбу с пандемией. На что президент заметил, что цена строительства в регионах почему-то сильно отличается:

- Если бы рачительно подошли, выполнили бы всю программу! - сказал президент. - Стоимость одного места в Волгограде 835 тысяч рублей, а в Удмуртии - 1,577 миллиона. Странно, что такая разница. Надо внимательно на это посмотреть и взять под особый контроль.

Путин обратил внимание и на то, что не до конца выполнена программа обеспечения небольших поселков медпунктами, а самих медиков - жильём.

«ЭТО НЕ ПРОСТО РОСТ»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отчитался о подключении школ к интернету. Путин отметил, что кое-где подключение обходится слишком дорого:

- В 22% случаев платят в два раза больше, чем стоимость подключения в среднем по России, а 6% — в три раза больше! Разберитесь, почему, - поставил задачу глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует строительство, отметил, что с одной стороны для людей снизились ставки по ипотеке, но с другой - произошёл рост цен на жильё на 12%.

- Это не просто рост — он существенный, - заметил на это Путин. - В среднем по России подорожание — 12%, а в Северной Осетии — 30%, Адыгея — 19,3%, Рязань — 17,6%. Но надо посмотреть с точки зрения ФАС.