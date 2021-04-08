Наиля Аскер-заде получила приз международного конкурса «Золотая лента 2020»

Российская журналистка получила награду в номинации «Специальный репортаж». Фото: телеканал «Россия»

Серию фильмов "Опасный вирус" наши телезрители хорошо помнят - их в разгар пандемии показывали в эфире канала "Россия". Проект стала настоящим событием, ведь о вирусе, который так напугал весь мир, чуть ли не впервые говорили с экрана спокойно и обстоятельно, оперируя не слухами и домыслами, а эксклюзивными фактами. Наиля Аскер-заде со своей съемочной группой выясняла, как ведется работа над созданием вакцин против коронавируса, общалась ссо специалистами, отвечавшими на самые важные вопросы.

Конкурс «Золотая лента 2020» проводился в Китае, в нем соревновались телепроекты, посвящённые борьбе с пандемией. На победу претендовало более 80 фильмов и передач из 28 стран. Российская лента получила награду в номинации «Специальный репортаж».

- В репортажах ВГТРК была освещена проблема создания вакцины и её применения, - заявил вручавший премию руководитель Евразийского бюро CCTV Ван Бинь. - Эта очень актуальная тема, которая подарила надежду всему человечеству на победу над опасным вирусом. Поэтому жюри единогласно решило присудить премию именно фильму «Опасный вирус-2». Это объёмный и объективный репортаж, именно благодаря таким фильмам российских и китайских сценаристов мир больше узнал о вирусе.

- Мы очень благодарны китайской стороне за высокую оценку нашей работы, а также за помощь и содействие в съёмке наших фильмов, - призналась Наиля Аскер-заде. - Мы начали снимать, когда по всему миру был локдаун, и ещё мало кто знал про эту болезнь. Надеемся, что наши репортажи и фильмы помогли зрителям узнать больше про коронавирус, про то, как разрабатывается вакцина и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы.

Фильм «Опасный вирус-2» можно посмотреть здесь: https://smotrim.ru/video/2014974