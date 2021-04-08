Газпромбанк улучшил прогноз по цене акций Роснефти сразу на 30 процентов

Сегодня аналитики Газпромбанка улучшили прогнозную цену акций Роснефти сразу на 30% - до 10,1 долл. За бумагу, выставив самую высокую целевую цену из всех инвестиционных банков.

По данным экспертов отрасли, нефтяная компания с начала года прибавила 30% капитализации и в настоящее время обладает существенным потенциалом дальнейшего роста котировок в связи с развитием проекта Восток Ойл. Потенциал роста составляет еще 38% с текущего уровня. Таким образом прогноз потенциала роста Роснефти самый высокий среди отечественных нефтяных компаний. Банк включил Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Кроме того, инвестиционная компания "Велес" также повысила целевую цену по акциям Роснефти на 25% до 745 руб./акция (потенциал роста от текущих котировок 35%). По мнению аналитиков рост котировок компании в предыдущие месяцы был связан как с ростом цен на нефть, так и с осознанием рынком масштаба проекта Восток Ойл. В результате включения новых данных в модель была повышена целевая цена и подтверждена рекомендация «Покупать». Причем, Роснефть является фаворитом компании Велес в нефтегазовом секторе РФ.

Обратим внимание, что Велес Капитал входит в топ-10 компаний по совокупному объему клиентских операций с оборотом в 6,7 трлн руб.