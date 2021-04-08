Выборы в Госдуму 2021: Мы одномандатники, бравые ребята

Выборы в Госдуму в сентябре. Признаки предвыборной компании наблюдаются уже сейчас, в апреле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выборы в Госдуму в сентябре. Признаки предвыборной компании наблюдаются уже сейчас, в апреле. В пресс-центре Россия 8 апреля прошел круглый стол. Его тема может стать одной из ключевых в общественно-политическом пространстве. Звучит так: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления».

В обсуждении участвовали директора Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и института новейших государств Алексей Мартынов. Сказали свое слово руководители Центрального аппарата партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и экспертного совета Экспертного института социальных исследований(ЭИСИ) Глеб Кузнецов, директор по политанализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

Модерировала дискуссию глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. В чем главная интрига? Может ли в стране появится пятая парламентская партия? И насколько жесткой окажется борьба в одномандатных округах?

ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ

Виктор Потуремский нарисовал идеальный образ кандидата в депутаты:

- Мы выделили три основные сферы, которые имеют значение для поддержки того или иного кандидата. Личностные характеристики, компетенции и его управленческие возможности, способности реализовать заявки населения. Уровень образования — оно должно быть качественным обязательно. Даже уровень вуза, который закончил кандидат, граждане обсуждают. Чуткость к нуждам простых людей - особая. Не особо котируется лобовая критическая информация. Роль «Баба Яга против всех» уже не играет — а конструктив то где? Местное происхождение важно. Кандидат должен точно понимать экономическую и социальную повестку региона на уровне избирателя. Не актуален тип «артист и спортсмен». И избиратель начинает воспринимать партийность как реальную ресурсность кандидатов. Историй про самовыдвижение окажется меньше. Партии воспринимаются в прикладном значении — насколько кандидат от данной партии сможет привлечь больше ресурсов.

В представлении избирателей у кандидата шесть ролей. Роль защитника — депутат решает конкретные проблемы. Лоббист — способен принести дополнительные ресурсы. Патриот — особо предан округу. Дока - компетентный в насущных делах. Законотворец — если не юрист, то близко к этому. Реализатор — доводит до конца начатое. Что хотят в итоге? Улучшение качества жизни населения. И способность показать, как его действия помогли конкретному жителю. Люди голосуют за тех, кто имеет доверие, доказанное поступками плюс эмоциональная привязанность.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ

Олег Матвейчев дал оценку шансам кандидатов от партии власти в одномандатных округах:

- Есть факторы, по который «Единая Россия» может набрать от 190 до 200 мандатов. Компанию они уже начали. Праймериз у ЕР идут. Они встречаются с людьми. Закладывают сюжеты для СМИ. От одномандатников, которые ничего не делали для округа, ЕР отказалась. Остались реально работающие. Кандидатам - популистам будет сложно: кандидат от единороссов будет гнуть их тем, что он конкретно сделал. Административный ресурс — работает. С помощью глав школ, больниц и других учреждений — легче организовать помощь. Человека на встрече с кандидатом от ЕР попросили решить проблему. И он говорит, мол, сам не могу. Но делает звонок - и глава района исполняет за счет бюджета. И люди видят - проблема решилась.

Деньги — важный фактор в компании, когда работаешь в 500-тысячных округах. Можно выиграть на встрече на своей харизме на выступлениях в маленьких округах. Но в 500-тысячном округе такие встречи ничего не решают. Надо заходить черед большую рекламу, а все это стоит очень больших денег. Шансы малых партий, вроде «Родины», как и других - единичны.

За полгода до выборов в российский парламент кампания фактически началась, и она обещает быть бурной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛЕВЫЙ МАРШ

Павел Данилин оценил шансы левых, в первую очередь коммунистов:

- КПРФ входит в эти выборы в состоянии полного раздрая, полагаю. Такого не было в ее истории ни в 1990-е, ни в 2000-е. Аналитики спорят — третье или четвертое место коммунисты займут и сколько у них будет одномандатников. По прогнозам, ЛДПР опережает коммунистов. Список из 12 лидеров в одномандатных округах пытался составить — не вышло. От Зюганова, похоже, устали. Есть идеологическая проблема - коммунистам нечего сказать нового . О каком времени они говорят в своей программе? О проблемах 1990-х? От КПРФ многие бегут. Бегут те, кого подставил лидер московской организации Рашкин. Бегут и те, кто не видит перспектив от организации, скатывающейся в геронтократию. По итогам выборов 2016-го всего лишь 7 депутатов-коммунистов были избраны по одномандатным округам. При том они добыли победу не в жесткой конкурентной борьбе — о такой можно было говорить лишь в трех округах. А в других были уступки со стороны партии власти. Без пакетного соглашения шансы одномандатников-коммунистов выглядят, на мой взгляд, весьма призрачными. Ну, например в Краснодаре есть элитный консенсунс, где коммунисты не нужны. Есть проблемы в Приморье, в Хакасии. Большой вопрос в Хабаровском крае. Костромская область — скорее нет, чем да. Как и Новосибирская область. В Московской области можно пробовать сражаться за мандат. В Алтайском крае коммунисты могут на что-то претендовать.

НОВОЕ И ПРЕЖНЕЕ

Глеб Кузнецов рассказал о запросе на обновление:

- Одномандатные округа —это менее стабильная история, чем партийные списки. Голосование в этих округах проходит на фоне остроты проблем в территориях, неудовлетворенности граждан тем, что происходит с экономикой. Сочетаются выраженность запроса на обновление и партийная лояльность к тем, кто решал вопросы. И тут есть перспективы для значительного обновления состава одномандатников. Новые партии набирают там, где есть возможность голосовать за конкретного человека. При том, что есть сидящие по 20-30 лет компетентные и приводящие деньги депутаты - но выигрывают у них новички. И дело не в молодости, вообще не в возрасте, а в подходе. Дедушка-кандидат может быть более молодым по сути, чем любой 30-40-летний карьерист, который и округ не знает, и людей не любит. Такой, из категории «артист-спортсмен». Появляются ли тут дополнительные шансы у оппозиции — на наш взгляд, нет. Кандидатов от оппозиции много, а представитель партии власти в бюллетене всегда один. В Единой России серьезная работа идет на праймериз. Обновление в ЕР носит плановый, а иногда и принудительный характер. Партийный начальник, может, и хотел бы посидеть в депутатах, но ему не дают — большое количество волонтеров планируется сейчас через праймериз вводить в выборную компанию. Обновление неизбежно. Но оно не гарантирует расширение оппозиционных кандидатов. Новые единороссы без опыта работы в парламенте могут придти из- за Урала.

КТО УДИВИТ

Алексей Мартынов дал оценку шансам кандидатам от различных партий, в том числе, непарламентских:

- Мы весь созыв делаем замеры эффективности действующих депутатов. И предлагаем экспертам оценить шансы на переизбрание депутата, при условии, что выборы состоятся в предстоящие выходные. Если смотреть всех депутатов —то треть депутатов в «красной зоне» окажутся у ЕР и ЛДПР. У «Справедливой России» история несколько отличается. Что касается одномандатников — там вообще картина иная. У единороссов и коммунистов представленность меньше в «красой зоне». У либерал-демократов» около половины «неизбираемых». У эсеров ситуация лучше остальных — они традиционно хорошо выступают в одномандатных округах. При том у ЕР сегодня по текущим оценкам - 196 одномандатников проходят в Госдуму. Почему? У них герои сегодняшнего дня. Это врачи и волонтеры, проявившие себя в пандемию. Яркие люди, за которых сегодня борются все партии, желающие участвовать в выборах. У ЕР у единственной есть механизма «воспроизводства новых людей». У них в прошлый раз было 203 округа. Не исключаю, что они смогут повторить результат 2016 года. У КПРФ всего 7 - и половина на грани переизбираемости. И взять новичков негде. Кто может усилиться? Эсеры сильно обогатились за счет партийного объединения. Они увеличили электоральные возможности за счет ярких людей, патриотов в регионах. СР могут удвоить свой результат в одномандатных округах. И произойти это может за счет провал ЛДПР и КПРФ, а не за счет провала ЕР. Люди слегка подустали от депутата как представителя в федеральной власти. А тут приходит кто-то яркий и деятельный из волонтеров, из врачей. Так что, полагаю, приятно удивит на выборах «Справедливая Россия - За правду».

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