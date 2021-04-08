Последний рубеж мытищинского Рэмбо: "С проверками оружия к нему ходили регулярно. В последний раз - за месяц до этого жуткого дня"

Комната в доме в коттеджном поселке "Новые Вешки", где 30 марта забаррикадировался Владимир Барданов и открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур. Фото: СК РФ

В деле Владимира Барданова, которого журналисты прозвали «мытищинским рэмбо», все больше загадок и вопросов, на которые у следствия пока нет ответов. С чего вдруг благополучный предприниматель открыл огонь по людям в форме, для чего хранил в своем доме целый арсенал оружия и почему выбрал смерть вместо того, чтобы сдаться?

Напомним, осаду собственного трехэтажного коттеджа в поселке Вешки, что в двух километрах от Москвы, 61-летний пенсионер Владимир Барданов держал почти 10 часов. А началось все с прихода сотрудников Росгвардии, на руках у которых было разрешение на осмотр дома. По официальной версии, Барданова подозревали, и, как оказалось, не безосновательно, в незаконном хранении оружия. Позже его назовут чуть ли не оружейным бароном. Но бизнес москвича был вполне легальным.

На жену предпринимателя 54-летнюю Нину Барданову оформлена часть торгового центра «Русское раздолье» на Сокольнической площади. Только в 2020-м семья задекларировала доход в 51 миллион рублей, из них 30 миллионов – чистая прибыль.

«Комсомолке» удалось пообщаться с одним из друзей Барданова. Свое имя он просил не называть.

- Когда Володю пенсионером называют — это звучит правдоподобнее, чем лживые обвинения в том, что он бандит. С криминалом он связан никогда не был, это я точно могу сказать. Он держался за законы, у него были адвокаты, да. Все старался мирно решить. А проблемы, как и у любого человека из бизнеса у него были. В 2002-м на него подали в арбитражный суд акционеры «Тверь-экспресс». Дело было связано с разделом долей в торговом центре. Обычная дележка, когда бизнес ведешь не один. После судов все мирно разошлись. Володя получил почти половину площадей. В 2012-м он переоформил все на жену и открыл ООО «Эдион». В том же году он почти полностью отошел от дел. В штате был и есть генеральный директор, который имеет право подписи, - рассказал в интервью kp.ru друг Барданова.

По его словам, Владимир Барданов, появлялся в фирме не чаще одного раза в месяц. Бизнес по сдаче торговых площадей в аренду был налажен и особых хлопот не приносил.

А вот из-за любви к оружию, которую Барданов не скрывал ни от друзей, ни от родных, проблемы были.

- К нему с проверками ходили регулярно. В последний раз наведывались за месяц до этого жуткого дня. Он рассказывал, что показал сейфы и все свои шесть стволов. Тогда все тихо было, он сам их в дом впустил, чуть ли чаем не напоил. Опять цепляться начали к его зоопарку. 20 лет на его участке жили и медведи, и тигр. За это время 20 раз приходили проверять оружие, как минимум это делают раз в год. Так что полиция, конечно, хищников видела. Но Володя мирно как-то это решал, - объяснил друг Барданова.

Но какая муха укусила пенсионера-миллионера 30 марта?

- Я поговорил с женой Володи Ниной, которая была в доме и все своими глазами видела. Так вот даже она не поняла, что происходит, кто эти люди в черных масках с автоматами в руках. Звонок раздался примерно в 10 утра. Нина пошла открывать ворота. Двое с автоматами увели ее. Потом они зашли в гостевой дом, где жила дочка Володи с мужем и его внуками. Их они тоже увели. Только после этого зашли в основной дом, где в своем халате и семейных трусах Володя кофе пил. Дверь открыла домработница, женщина за 50. С ней вообще говорить не стали: вывели из дома. Женщина ничего не поняла, испугалась, закричала. И вот тут, как я думаю, Володя выглянул в окно и увидел такую картину: двое в черных масках куда-то тащат его кухарку. Не исколочено, он решил, что это бандиты, - предположил друг Барданова.

Но почему потом, когда к дому стали стягиваться полицейские машины, Барданов не сдался?

- Тут надо знать его характер. Его не остановить, не переубедить. Я не оправдываю, все что, он натворил. В этот момент он, видимо, просто обезумел. Забыл про жену, четверых детей, девятерых внуков. Обо всех, кого любил, кем гордился…

Напомним, Барданова посмертно обвиняют в тяжких преступлениях. Это не только незаконный оборот оружия, но и применение силы в отношении представителей власти. Во время штурма был ранен сотрудник Росгвардии, который до сих пор находится в больнице. Всего в доме Барданова нашли 32 единицы оружия и 150 000 патронов. Обгоревшее тело бизнесмена невозможно опознать без экспертизы ДНК. Ее назначили в четверг, 8 апреля.

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