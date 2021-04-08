Геймеры притворились пенсионерами, чтобы получить вакцину от коронавируса вне очереди

Сами обвиняемые - довольно известные персонажи среди киберспортсменов Мексики

Короновирусное безумие уже давно гуляет по планете. Даже в далекой Мексике стремление победить эту болезнь и привиться от «короны» толкает людей на преступления. Как пишет издание о компьютерных играх LevelUp, два игрока в футбольный симулятор FIFA смогли получить первую прививку от COVID-19 вне очереди, но в итоге были все равно пойманы полицией.

Первоначально все шло по плану, и 35-летний Кристиан Ньева и 31-летний Рубен Моралес предъявили документы своих пожилых родственников: Ньева - дяди, Моралес - отца. Для большей убедительности один из них даже притащили кресло-каталку, чтобы сойди за престарелого инвалида. В принципе, у мошенников были все шансы добиться успеха, ведь их физиономии, якобы для обеспечения безопасности, были закрыты масками и специальными пластиковыми экранами, а на лица был нанесен небольшой «старческий макияж».

Однако геймеров подвел человеческий фактор. После укола их вызвали на обязательную беседу с медсестрой, которая должна была объяснить правила проведения второго этапа и рассказать о возможных проблемах после уколов. Женщина быстро раскусила обманщиков по голосу, после чего сдала их полиции.

В результате сейчас оба мужчины находятся в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве, краже личности и использовании чужих документов. По таким обвинениям им может светить до 9 лет тюрьмы. Впрочем, вторую дозу прививки они, скорее всего, тоже получат.

Сами обвиняемые - довольно известные персонажи среди киберспортсменов Мексики. Моралес был игроком в футбольные симуляторы и стал одним из первых профессиональных участников подобных соревнований в стране. Он даже представлял свою родину на виртуальном кубке мира 2009 года. Ньева работал в компании-разработчике спортивных симуляторов и отвечал за их продвижение в Латинской Америке.

Видимо, увлекшись виртуальной реальностью, мошенники решили повторить одну из шпионских игр, где герои с легкостью перевоплощаются в любого человека. В этот раз реальность оказалась куда суровее, зато теперь игроки, возможно, получат возможность попробовать по-настоящему триллер с побегом из тюрьмы.

Вакцинация от коронавируса в Мексике началась 24 декабря 2020 года, причем приоритетным правом на получение прививки обладают врачи и пожилые люди. Сейчас латиноамериканская страна занимает третье место в мире по числу умерших от COVID-19 граждан — 205 тысяч человек.