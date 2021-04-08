За лучшую благотворительную кампанию: Стартовал прием заявок на конкурс для НКО «Золотой кот»

Цель премии - поддержать развитие благотворительности в России, рассказывая о самых удачных и честных кампаниях по привлечению средств Фото: Shutterstock

Премия «Золотой кот» в этом году будет вручаться в России шестой раз подряд. Ее присуждают некоммерческим организациям за самые знаковые, важные, поворотные благотворительные кампании.

В центре внимания премии - новые и самые удачные примеры фандрайзинга, то есть привлечения средств на решение важных социальных проблем. Цель премии - поддержать развитие благотворительности в России. Каждый год организаторы собирают опыт НКО со всей страны, чтобы рассказать о самых удачных примерах честных и успешных благотворительных кампаний.

Принять участие в конкурсе приглашают любые некоммерческие организации. Заявки принимаются до 19 апреля 2021 года, а имена победителей будут озвучены 26 мая.

Конкурс проводит Ассоциация фандрайзеров при поддержке Фонда президентских грантов и компании «Шеврон Нефтегаз Инк.».

Проекты будут оцениваться по номинациям:

- «Лучшая фандрайзинговая кампания»;

- «Лучшее использование цифровых технологий в фандрайзинговой деятельности»;

- «Лучшая кампания с использованием технологий волонтерского фандрайзинга»;

- «Прорыв года».

Сотрудники некоммерческих организаций могут претендовать на звание «Фандрайзер года».

В этом году предусмотрены и две специальные номинации:

- «Лучшая фандрайзинговая кампания в рамках #ЩедрыйВторник»: победителя определит Фонд развития филантропии «КАФ», приз - грант на командировку для сотрудника НКО по России;

- «Специальная номинация ВКонтакте»: соцсеть раздаст гранты в размере 100 000 рублей на рекламное продвижение в VK.

Заявки принимаются до 19 апреля 2021 года

В каждой номинации, кроме посвященной "Щедрому вторнику", предусмотрены две категории. НКО с годовым бюджетом до 5 миллионов рублей претендуют на статуэтку «Малый Золотой кот». А НКО с годовым бюджетом свыше 5 миллионов рублей – поборются за награду «Большой Золотой кот».

Кроме того, победителей ждут призы от партнеров премии: Центра развития негосударственных организаций, благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», консалтингового агентства Development Solution, благотворительного фонда «Нужна помощь», благотворительного проекта «Добро Mail.ru».

Московские некоммерческие организации также будут отмечены отдельными наградами от Сети коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы – статуэтками «Московского Золотого кота» и сертификатами на корпоративное обучение по 7 темам на выбор. Среди них: стратегическое планирование, эффективные коммуникации, командообразование и другие.

А подарком для региональных НКО станет бесплатная поездка в Москву. Авторы 10 самых интересных заявок 26 мая посетят церемонию награждения победителей премии «Золотой кот 2021» и примут участие в дискуссии по ее итогам.

ВАЖНО

Как подать заявку

- К участию приглашаются любые НКО вне зависимости от сферы деятельности кроме политических и религиозных организаций.

- НКО должна работать более года и иметь опыт привлечения средств.

- Организации могут подать не более одной заявки на каждую из основных номинаций по проектам и событиям, завершенным в 2020 году, а также новогодним проектам, начатым в прошлом году и завершенным не позднее 31 января 2021-го.

- Положение о конкурсе и форма заявки доступны на сайте золотойкот.рф. Консультации по условиям участия и заполнению заявок можно получить по электронной почте: af@fund-raising.ru

- Церемония награждения лауреатов состоится 26 мая в общественном центре и креативном пространстве Благосфера в Москве.