Организатором выступает Фонд Росконгресс

23 апреля на площадке выставки-форума «Организация событий. Новая нормальность» состоится кейс-сессия Национального конгресс-бюро «Опыт регионов: лучшие практики по организации событий в условиях ограничений». Время проведения сессии: 10.00-11.30.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, внесли корректировки в событийные календари всех регионов России. Отменялись, переносились и меняли форматы проведения не только локальные, но и международные мероприятия. Пандемия открыла новую реальность, в которой предстоит адаптировать техническую и законодательную базы, осваивать новые навыки, менять способы взаимодействия. И участники рынка успешно претворяли эти изменения в жизнь.

Так, карантин ускорил соединение онлайн- и офлайн-сферы, и сделал событийную отрасль более продвинутой с точки зрения использования диджитал-решений. Пандемия показала, как важно уметь адаптироваться к современным условиям, задействовать все ресурсы, развивать новые направления. Такой подход позволяет не только сохранить бизнес, но и получить новые компетенции, точки роста и развития.

Экспертами сессии выступят:вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, руководитель Конвеншн бюро Республики Татарстан при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан Гузаль Бурнаева, заместитель генерального директора – руководитель Уральского конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев, директор Конгресс-бюро Башкортостана Павел Музыченко, генеральный директор, компания «MICEMarket» Сергей Рыжов.

Спикеры из числа представителей регионов, занимавших наиболее активную позицию в период сложной эпидемиологической ситуации, обсудят вопросы и поделятся экспертизой в части опыта по проведению мероприятий в условиях ограничений, лучшими практиками по переводу офлайн-мероприятий в онлайн и проведению гибридных событий, рассмотрят ошибки, которых можно было избежать, дадут рекомендации по инструментам, которые можно использовать после снятия ограничений при организации мероприятий.

Выставка-форум «Организация событий. Новая нормальность» проходит на площадке ВДНХ, павильон 55. Организатором выступает Фонд Росконгресс.