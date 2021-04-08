Укрепление экономических связей России и Германии обсудят на ПМЭФ

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В Москве состоялась встреча советника Президента России Антона Кобякова и председателя Mangold Consulting GmbH, члена Наблюдательного совета Фонда Росконгресс, профессора Клауса Мангольда. Стороны обсудили участие бизнес-делегации Германии в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2–5 июня 2021 года.

Традиционный бизнес-диалог «Россия – Германия», который состоится в рамках ПМЭФ-2021 при поддержке Восточного комитета германской экономики, будет посвящен вопросам технологического сотрудничества и инновационных решений для энергетического и климатического партнерства Германии с Россией. Участники мероприятия обсудят развитие энергетического партнерства в российско-германском альянсе для решения климатических проблем, а также какой вклад могут внести российская и немецкая экономики в повышение экологичности производственных процессов и переработки сырья.

Также в ходе встречи обсудили возможность создания проектного офиса по развитию сотрудничества между предприятиями малого и среднего бизнеса России и Германии. Соглашение о сотрудничестве будет подписано между Фондом РК-Инвестиции и Mangold Consulting GmbH.

«Беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество в 2020 году, значительно усложнили работу по развитию экономических отношений между странами. Но даже в этот кризисный год Германия осталась одним из основных внешнеторговых партнеров России и продолжила инвестировать в новые российские проекты: объем чистых инвестиций в прошлом году составил более одного миллиарда евро. Мы готовы способствовать укреплению экономических связей и развитию диалога по приоритетным направлениям взаимодействия между нашими странами, особенно развивая партнерство в части малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Профессор Клаус Мангольд обозначил приоритетные для Германии сессии деловой программы ПМЭФ, среди них нефтегазовая отрасль, водородное топливо, автомобильная отрасль и здравоохранение. Также в рамках встречи обсудили сотрудничество Германии с Российским фондом прямых инвестиций по запуску производства российской вакцины от коронавируса в Германии.

«Наши страны должны объединить усилия в области технологического сотрудничества и поиска инновационных решений с целью сохранения устойчивого развития. Участие делегации Германии в ПМЭФ позволит найти наиболее оптимальные пути взаимодействия для успешной реализации совместных проектов в различных областях экономики», – отметил председатель Mangold Consulting GmbH, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс, профессор Клаус Мангольд.

До конца 2022 года проходит российско-германский перекрестный год «Экономика и устойчивое развитие» под патронатом министров иностранных дел России и Германии.

В настоящее время ведется активная работа по формированию деловой программы ПМЭФ-2021. Треки программы будут посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, региональный консультативный совет B20, форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также мероприятия по арктической и африканской повестке и в двусторонних форматах.