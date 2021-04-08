Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в слезах на душераздирающем видео Фото: СОЦСЕТИ

Максим Галкин поделился в блоге душераздирающее видео с женой. В кадре Алла Пугачева, не сдерживая слез, отчасти рассказывает, отчасти напевает строки невероятно пронзительной песни "Мы в этой жизни только гости". Композицию много лет назад написала Татьяна Снежина.

Алла Пугачева предстала на видео, сидящей в зрительном зале. В этот момент на экраны мелькали кадры из фильма "Чернобыль", снятый Данилой Козловским. На фоне ужасающей катастрофы на Чернобыльской АЭС лейтмотивом проходят трагичные строки о скоротечности жизни и неизбежности смерти. Примадонна не сдерживает слезы.

В комментарии к ролику Максим Галкин рассказал, что Алла Борисовна решила записать видео после просмотра фильма. Не секрет, что катастрофа на атомной станции тесно переплелась с жизнью Пугачевой.

Примадонна отважилась дать концерт в Припяти в далеком 1986 году. "Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", - поделился муж Примадонны.

По его словам, Пугачева, выйдя на сцену, увидела зрителей, которые были "обречены". "Это был необыкновенный концерт со слезами на глазах и долгожданными улыбками на измученных лицах людей. И до сих пор не заживает рана от воспоминаний об этих зрителях на концерте, большинство из которых были обречены на нездоровье и даже смерть. Перед Аллой сидели самоотверженные люди, герои наших дней", - добавил Галкин.

Подписчики отметили, что Алла Борисовна довела всех до слез столь проникновенным исполнением. "Мурашки по телу от исполнения Аллы...", "Слезы льются из глаз!", "Ком в горле...", "Великая женщина, страшная трагедия", "Алла Борисовна читает просто до мурашек. Удивительная женщина", - пишут фолловеры.