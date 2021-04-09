Анекдоты: Вышла новая книга: «Теперь точно все съедобные грибы России». Издание второе. Исправленное

- Ты что такая мрачная сегодня?

- «Барселона» победила, я не выспалась, мой парень - козел, кругом одни уроды!

- Подруга, да ты только что сочинила крутой рэп!

* * *

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике?

В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.

* * *

- Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?

- Ну так вы нам пиво вообще не дарите!

* * *

А помните, лет 10 - 20 назад вот эти разговорчики про профессию будущего?

Программист, дизайнер, биоинженер...

Люди всегда были о себе слишком высокого мнения.

Профессия будущего, оказывается, курьер!

* * *

Разговор двух подруг.

- Никогда больше не пойду с мужем ловить рыбу! Сначала я, оказывается, громко говорила, затем нацепила неправильную наживку, потом слишком рано подсекла. А кончилось все совсем скверно: я наловила рыбы больше, чем он…

* * *

- Любимый, я хочу с тобой поговорить.

- Хорошо, только четко, коротко и ясно!

- Десять тысяч.

* * *

Заболел 104-летний Абрам. К нему приходит его 108-летний друг и спрашивает:

- Шо с тобой, Абрам, как себя чувствуешь?

- Плохо, Изя, очень плохо. Наверное, придется предстать перед Богом!

- Слушай, если он тебя спросит: «Как там Изя? Что там Изя?», ты меня не видел, не слышал и ничего про меня не знаешь.

* * *

Психолог беседует с матерью о воспитании сына:

- Вы воспитываете его слишком строго.

- Почему?

- Когда я спросил, как его зовут, он ответил: Вова Перестань.

* * *

- Мой дед до самой смерти в 105 лет во время каждой трапезы ел икру и пил хороший французский коньяк. 5 раз в неделю ел стейк на полкило и выпивал бутылку старого итальянского красного вина. Раз в неделю по его просьбе мы заказывали ему двух девок и четыре дорожки кокаина...

- Отчего же он умер?

- Да грохнули мы его. Невозможно было дальше тянуть такие расходы.

* * *

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«Муж на час: починить утюг, повесить гардину, врезать замок, поставить фингал, пропить получку, переспать с соседкой».