Вопрос дня: Как бы нам еще поддержать малоимущих? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Ельцина:

- Есть смысл освободить от коммунальных платежей самых бедных - доходов в бюджете достаточно. И можно повысить необлагаемый минимум с учетом массовой бедности. Также полезно было бы ввести налогообложение сверхдоходов.

Эрнест АСЛАНЯН, глава частного детективного агентства:

- Государству надо бы заняться не самыми добропорядочными налогоплательщиками, и за этот счет решили бы проблемы самых неимущих.

Александр БРОД, член СПЧ при Президенте РФ:

- Нужен дифференцированный подход к оплате: малоимущие, ветераны... Эти совсем небогатые и весьма заслуженные пожилые люди должны получать дифференцированные субсидии, поддержку государства. В том числе с частичным покрытием расходов на ЖКХ. Ведь индексация пенсий не успевает за ростом тарифов на ту же «коммуналку». А обеспеченные обязаны открывать свои доходы.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- В период пандемии государство должно было давать деньги тем, кто не может выживать. Но адресной помощи фактически не было. В Ульяновской области 48% не имели пенсию выше 10 тысяч. Надо добавлять не 10 тысяч, а 20 - 30 тысяч. Пенсионеры не должны оплачивать коммунальные расходы. Деньги такие, на погашение, в бюджете есть.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Механизм снижения тарифа для малоимущих требует создания механизма возмещения. Богатство и бедность для управляющей компании значения не имеют. Надо создавать отдельный механизм, и это не так-то просто.

Ольга ЛЕТКОВА, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ:

- Если говорить о «коммуналке», да, эти льготы помогут. У кого-то нет никаких доходов, кроме детских пособий. Есть минимальный уровень жизни. Если человек живет ниже этого уровня, государство берет на себя многие его расходы разными путями. Этот принцип лучше принципа уравниловки.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Помогать нужно тем, кто без помощи умрет. В нашем государстве такие есть?