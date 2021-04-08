Главные вопросы для единоросов

О льготном лекарственном обеспечении и выплатах социальных пособий на детей говорил первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев. Фото: ТАСС

Представители одной из четырех парламентских партий, "Единой России", накануне обращения Президента к федеральному собранию, которое ожидается в конце апреля, вспомнили, как их партия работала над выполнением положений прошлогоднего Послания главы государства.

О льготном лекарственном обеспечении и выплатах социальных пособий на детей говорил первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев.

Андрей Константинович напомнил, что о решении выделять по 10 тысяч рулей на каждого ребенка президент заявил весной, когда в стране началась пандемия, а по инициативе ЕР в Госдуме был проведен законопроект, по которому его действие распространялось на весь прошлый год, то есть с января по декабрь 2020-го, например, запрещалось списывать эти начисления за долги.

По данным Исаева, единороссы также инициировали принятие законопроектов, которые были призваны оперативно решить проблему с лекарствами.

- Были приняты законы, благодаря которым доступность лекарственных средств для населения была повышена, цены стабилизировались, дистанционная продажа лекарств упрощена... - заявил Андрей Исаев.

О том, как ЕР способствовала подключению школ к высокоскоростному интернету, говорил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

По его словам, перед "Единой Россией" стоит задача «устранить цифровое неравенство в стране", а для начала депутаты от ЕР "проводят мониторинг, чтобы определить самые проблемные населенные пункты в сельской местности", где подключение интернета требуется в первую очередь.

- Во время пандемии мы столкнулись с тем, что цифры по охвату интернетом с реальным положением дел совпадали не всегда, — констатировал Хинштейн, - При том само качество соединения с Сетью оставляло желать лучшего. Сейчас наши депутаты заняты контролем того, как ведется работа по улучшению положения.

В прошлом октябре вступил в силу закон, (к нему тоже приложили руку парламентарии от фракции ЕР), согласно которому в поселках, где зарегистрировано не менее 100 жителей, обязаны работать и интернет и мобильная связь.

- Без качественной инфраструктуры, которая охватит всю страну, невозможен механизм обратной связи между гражданами, обществом и государством, - заявил Хинштейн, - Задача партии и депутатов «Единой России» всех уровней — максимально способствовать тому, чтобы эта инфраструктура появилась как можно быстрее.

О том, что «Единая Россия» в целом содействовала законодательному обеспечению задач, которые президент поставил в Послании-202, говорил секретарь Генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Основное внимание, конечно, ЕР уделяла социальным вопросам. А именно - вопросам доступности и качества образования, мерам по поддержке семей с детьми, здравоохранению и медобеспечению.

- В 2020-м обеспечили бесплатное горячее питание для детей в младших классах - напомнил Турчак. - Продлили программу маткапитала. Она действует уже с первого ребенка. Также утверждены выплаты на детей от 3 до 7 лет, выделены средства на развитие медицины на селе, начат ремонт школ искусств, введены доплаты классным руководителям...

Андрей Анатольевчи также обратил внимание на то, как активно и плодотворно «Единая Россия» работала над поправками в Конституцию страны. По словам Турчака, представители партии внесли неоценимый вклад и в работу комиссии по разработке поправок, и на этапе их законодательного утверждения. Что позволило принять изменения в основном законе страны — а это не только повышение ответственности власти за принятые решения, но и новые социальные гарантии для наших граждан.