Скандал вокруг «Спутника-V»: Почему Россия забирает 200 тысяч доз вакцины из Словакии

Государственный институт по контролю лекарств заявил, что полученная Братиславой партия «Спутника V» якобы отличается от того препарата, результаты испытаний которого были опубликованы в престижном научном журнале The Lance Фото: REUTERS

Маленькая Словакия прогремела на весь мир, обвинив Россию в подлоге. Причем в таком жизненно важном вопросе, как вакцина от коронавируса. Государственный институт по контролю лекарств заявил, что полученная Братиславой партия «Спутника V» якобы отличается от того препарата, результаты испытаний которого были опубликованы в престижном научном журнале The Lancet. Проще говоря, напоказ одна вакцина, а на деле – другая.

Больше того, не совпадают ампулы у словаков и с теми, что сейчас проходят сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Да и вообще 80% необходимой информации словаки не получили. Странно, ведь соседняя Венгрия еще в январе прошла все формальные процедуры – им почему-то документов хватило.

Россия в лице РФПИ, который финансировал создание «Спутника V», а теперь продвигает вакцину на иностранных рынках, отреагировала жестко, назвав обвинения со стороны словаков фейком.

- Мы обратились к властям Словакии с просьбой протестировать вакцину в сертифицированной Европейским союзом лаборатории. А 6 апреля в Братиславу было направлено письмо с просьбой вернуть поставленный препарат, чтобы его можно было направить в другие страны, - говорят в РФПИ, - Все партии «Спутника V» одинакового качества. Они проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи.

Все логично: если вас что-то не устраивает, возвращайте вакцину, за ней стоит очередь. Так что 200 тысяч доз, поставленные в свое время в Братиславу, точно найдут применение.

Главная претензия к Словакии в следующем: местный уполномоченный орган протестировал направленные ему образцы «Спутника V» в лаборатории, которая не входит в сеть официальных институтов объединенной Европы по контролю за лекарствами. Это не пустой формализм: ведь если у лаборатории нет документов о том, что она может проводить определенные исследования, вряд ли стоить верить результатам таких тестов. Вы ведь не пойдете сдавать анализы перед важной операцией в какую-нибудь шарашкину контору в подвале.

И дело не в том, что в маленькой Словакии с населением меньше, чем в административном округе Москвы, нет нужных исследовательских центров. Доступ к лабораториям у местных властей был, но они почему-то выбрали не просто учреждение без нужных сертификатов, а контору, привлечение которой напрямую нарушает договор с поставщиком вакцины.

Не очень похоже на поведение политиков, которые готовы на все, чтобы спасти свой народ от заразной инфекции.

И тут нам придется погрузиться в хитросплетения политической жизни Словакии. Дело в том, что решение использовать для вакцинации российский «Спутник V» было личной инициативой теперь уже бывшего премьер-министра страны Игоря Матовича. За которую его критиковали собственные министры.

Но что было делать руководителю маленькой европейской страны? В Брюсселе чиновники утопают в бумажках и проваливают общеконтинетальную вакцинацию. Вакцины нет, когда появится неизвестно, а когда это случится, первыми на раздачи явно будут Берлин и Париж, а Братиславе вместе с другими «младшими братьями» придется довольствоваться объедками с барского стола. Что делать, в Евросоюзе все страны-участницы равны, но некоторые более равны, чем другие.

И вот лично перед Матовичем встал выбор: жизни своих сограждан или верность перед Брюсселем. Он свой выбор сделал, договорился с РФПИ о поставках вакцины. И получил шквал критики в свой адрес. В конце концов правительство Матовича в последних числах марта вынуждено было уйти в отставку.

И теперь на свет вышла история о якобы «не такой» партии «Спутника V», направленной в Словакию. Что ж, видимо, новому руководству страны абстрактная преданность единой Европе важнее, чем жизни конкретных людей. Хотя вот соседняя Венгрия с февраля прививается российской вакциной – и ничего, из ЕС никто не выгнал.